LG Electronics и Nvidia обсуждают возможное сотрудничество сразу в нескольких технологических сегментах — от робототехники до дата-центров на базе ИИ. Переговоры находятся на ранней стадии, но уже охватывают ключевые направления для обеих компаний.
Обсуждения находятся на ранней стадии, но уже охватывают ключевые сегменты будущей цифровой экономики — от промышленной автоматизации до ИИ-инфраструктуры. Интерес к партнерству усилился после визитов представителей Nvidia в Южную Корею, включая старшего директора по физическим платформам ИИ Мэдисон Хуанг, которая посетила LG Electronics и ряд других технологических компаний.
LG рассматривает искуственный интеллект и робототехнику как одно из ключевых направлений роста, а сотрудничество с Nvidia может ускорить разработку решений для «умных» производств и автономных систем.
Потенциальное партнерство LG и Nvidia вписывается в более широкий тренд: крупные технологические компании формируют экосистемы вокруг ИИ и вычислительных платформ. Ранее Nvidia уже укрепила сотрудничество с Microsoft, интегрируя свои GPU-решения в облачную инфраструктуру Azure для обучения и развертывания больших языковых моделей.
В промышленном секторе Nvidia также сотрудничает с производственными и автомобильными компаниями, включая Hyundai Motor Company и Samsung Electronics, где фокус направлен на роботизацию, цифровые двойники и автономные системы.
