Дефицит данных становится ключевым ограничением для развития искусственного интеллекта, и компании ищут способы его обойти. На этом фоне Cadence Design Systems и Nvidia объединяют усилия, чтобы генерировать обучающие данные в симуляциях и ускорить развитие робототехники. Их цель — сократить время перехода ИИ-систем от обучения к реальным задачам.

Cadence, один из крупнейших разработчиков ПО для проектирования микросхем, интегрирует свои физические движки — системы, моделирующие поведение материалов в реальном мире, — с ИИ-моделями Nvidia, используемыми для обучения роботов в симуляциях. Такой подход позволяет создавать обучающие данные там, где их не хватает, и быстрее готовить роботов к работе в реальном мире.

«Мы сотрудничаем с вами по всем направлениям в области робототехники», — заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг на конференции Cadence в Калифорнии. Его коллега, CEO Cadence Анируд Девган, подчеркнул: «Чем точнее (сгенерированные обучающие данные), тем лучше будет модель».

Обучение в симуляциях быстрее и дешевле, чем в физическом мире, но упирается в качество данных — именно этот разрыв компании и пытаются закрыть. В итоге это должно ускорить переход роботов к практическим задачам.

На фоне этих новостей акции Cadence выросли более чем на 4%. Параллельно компания развивает собственные ИИ-инструменты: она представила ИИ-агента, способного автоматизировать поздние этапы проектирования чипов — от логической схемы до физического дизайна. Система будет доступна через облачную платформу Google Cloud.

«Мы помогаем создавать системы искусственного интеллекта, а затем эти системы ИИ могут улучшать сам процесс проектирования», — отметил Девган.

