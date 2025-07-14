Акции компании LG Electronics подскочили на фоне сообщений о том, что она разрабатывает передовое оборудование для производства чипов с высокой пропускной способностью (HBM). Эти чипы являются ключевым компонентом в системах искусственного интеллекта, работая в паре с процессорами от Nvidia. Проблема в том, что рынок оборудования для HBM очень концентрированный и требует сложнейших технологий.

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Согласно сообщению сеульской газеты Economic Daily, LG нацелена на массовое производство установок для монтажа гибридных усилителей к 2028 году. Это критически важное оборудование для производства HBM, которое позволяет создавать более тонкие стеки чипов памяти путем прямого соединения их электродов. Сама компания LG Electronics подтвердила, что ведет технические исследования в этой области, но не назвала точных сроков.

Выход LG на этот рынок вызвал заметную реакцию. В то время как акции компании выросли, ценные бумаги ее корейских конкурентов, уже производящих такое оборудование, — Hanmi Semiconductor, Semes (подразделение Samsung) и Hanwha Vision — упали. Это свидетельствует о серьезности намерений LG и потенциальном переделе высокотехнологичного рынка.

Аналитики отмечают, что барьер для входа на рынок таких установок очень высок и преимущество здесь имеют компании с многолетним опытом. Однако LG, обладая огромными ресурсами и инженерным потенциалом, может составить им конкуренцию. Конкуренты есть и за рубежом, например гонконгская ASMPT и нидерландская BE Semiconductor Industries.

Это стратегический шаг для LG Electronics по диверсификации и входу в один из самых быстрорастущих секторов, связанных с ИИ. Хотя это потребует значительных инвестиций в исследования и разработки, потенциальная отдача огромна. Успех в этом направлении позволит LG стать ключевым игроком в глобальной цепочке поставок для индустрии искусственного интеллекта.