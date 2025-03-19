LG AI Research представила новое семейство ИИ-моделей для логического вывода EXAONE Deep. Презентация состоялась на конференции Nvidia GTC 2025. Модель имеет открытый исходный код и предназначена для использования на смартфонах и ПК.

Фото: Freepik

EXAONE Deep — это единственная южнокорейская модель, способная конкурировать с глобальными моделями логического вывода. Сейчас такими технологиями обладают лишь несколько крупных технологических компаний, включая OpenAI с серией GPT. Такие «думающие» алгоритмы используют рассуждения и итеративное планирование для автономного решения многоэтапных задач.

Компания выпустила три версии модели: основную EXAONE Deep-32B, облегченную EXAONE Deep-7.8B и компактную EXAONE Deep-2.4B для использования непосредственно на устройствах. Флагманская нейросеть хорошо показывает себя в математике, обходя на профильных бенчмарках «рассуждающие» алгоритмы DeepSeek и Qwen. Тем не менее нейросеть LG проигрывает им в генерации кода.

В будущем компания планирует интегрировать новые модели в устройства, производимые ее дочерними компаниями.

Ранее о ИИ-поисковик Perplexity заключил партнерство с компанией Deutsche Telekom для создания смартфона с интегрированными нейросетями. Планируется, что стоить устройство будет меньше $1 тыс.