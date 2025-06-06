Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 20%. Ранее Центробанк несколько раз сохранял ставку на уровне 21%. Это был исторический максимум, который держался с конца прошлого года.

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Регулятор вновь указал на снижение инфляционного давления, в том числе устойчивого. «Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — сказано в сообщении.

В ЦБ отметили, что проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Кроме того, на повышенном уровне сохраняются общие инфляционные ожидания (ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, а у населения несколько выросли).

Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) и автономных факторов, добавили в ЦБ.

Банк России прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

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По итогам прошлого заседания в ЦБ также отметили, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжало снижение, хотя и оставалось высоким. Регулятор подчеркнул, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году», — добавили тогда в Центробанке.

Снижение ключевой ставки делает дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам. Соответственно, чем ставка выше, тем дороже обходится кредит. Низкая ключевая ставка, в свою очередь, подогревает спрос, как следствие, растут цены. Высокое ее значение сдерживает спрос и инфляцию.