Россияне все чаще воспринимают бытовые услуги не как необязательные расходы, а как способ освободить время и снизить нагрузку. К такому выводу пришли исследователи «Авито Услуг» и агентства Prognosis, опросившие 1,6 тыс. жителей городов-миллионников.

Две трети участников исследования рассказали, что благодаря передаче задач специалистам высвобождают не меньше часа в неделю. У 43% появляется дополнительно от одного до трех часов, еще у 23% — от трех до шести часов.

Освободившееся время люди чаще всего тратят не на работу. В топе — общение с близкими (21%), хобби и спорт (20%), отдых (18%). Мужчины чаще выбирают карьерные задачи, женщины — хобби и самореализацию.

Одновременно меняется отношение к самим расходам. Для 34% опрошенных траты на передачу бытовых задач стали обязательной статьей бюджета. Еще 33% считают это способом экономить собственные силы и время. Большинство — 84% — укладываются в сумму до 15 тыс. руб. в месяц. В прошлом году жители России, кстати, в среднем тратили около 9,7 тыс. руб. в месяц на бытовые услуги; в Москве — порядка 10,5 тыс. руб., в Петербурге — около 8,55 тыс. руб.

И почти 80% жителей крупных городов (на примере Петербурга — 77%) признавались, что хотя бы раз обращались к мастерам для решения повседневных задач, но регулярными пользователями остаются меньшинство: 2–4% заказывают услуги несколько раз в неделю, 14% — 1–2 раза в месяц.

Наиболее востребованными категориями остаются специалисты для повседневых задач: сантехники, электрики и мастера на час — ими пользуются 60% участников исследования. Грузчиков и курьеров привлекают 54%, мастеров по ремонту техники — 50%.

При этом, согласно другому, прошлогоднему исследованию «Авито Услуг», выбор исполнителя все больше «оцифровывается»: 67% смотрят прежде всего на отзывы и рейтинги, 42% — на прозрачность цены. Для 37% важны «живые» фото работ, для 31% — вежливость и стиль общения, для 26% — гарантия. Большинство (59%) по‑прежнему стартуют с рекомендаций знакомых, но уже почти половина (47%) доверяют специализированным платформам.

Параллельно в 2026 году растет и более глубокий тренд: люди начинают относиться к собственному времени как к ресурсу. Если раньше бытовые задачи чаще закрывали самостоятельно, то теперь все больше потребителей готовы платить за освобождение часов, которые можно потратить на семью, восстановление или личные проекты.

В свежем исследовании есть и косвенный сигнал для бизнеса. Чем выше нагрузка и дефицит времени, тем выше спрос на сервисы, которые убирают рутину и позволяют человеку не тратить ресурс на повторяющиеся задачи. Этот принцип все чаще работает не только в быту, но и в работе — от бухгалтерии и доставки до ИИ-инструментов и автоматизации.

