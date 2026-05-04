Потребительские расходы россиян в конце апреля снизились на 1,7% за неделю. Самое заметное падение за месяц — в бытовых услугах. Траты на ателье, химчистку и ремонт одежды сократились на 22,4%, следует из данных «СберИндекса».

Снижение затронуло и другие категории. Расходы на обслуживание автомобилей упали на 12,3% к неделе и на 6,4% к марту, на телеком-услуги — на 10,3% и 5,3% соответственно.

При этом растут траты на базовые категории. Расходы на продукты увеличились на 1,5% за неделю и на 1,4% к марту. Траты на общепит остались на уровне предыдущей недели и на 2,2% выше мартовских значений.

Одним из ключевых факторов стало замедление онлайн-потребления. Темпы роста расходов на маркетплейсах снизились на 4,4% к неделе и на 2,6% к марту. Одновременно упал спрос на одежду, обувь и аксессуары — на 7,7% за неделю и на 15,9% к марту, а также на бытовую технику — на 3,9% и 6%.

Схожая динамика наблюдается с начала года. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), россияне начали сокращать расходы на непродовольственные товары еще в первые месяцы 2026 года — в том числе из-за переноса части покупок на декабрь на фоне ожиданий изменения НДС.

Эксперты связывают это с изменением структуры потребления. Домохозяйства перераспределяют бюджет в пользу обязательных расходов и сокращают траты на второстепенные категории, пояснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

На фоне экономической неопределенности формируется более сдержанная модель поведения. Люди не отказываются от потребления полностью, но сокращают покупки вне базовых категорий, что удерживает общие расходы от более резкого падения.

Дополнительное давление создают снижение доходов, рост коммунальных и других обязательных платежей, а также отсутствие уверенности в стабильности цен и заработков — это усиливает склонность к экономии.

