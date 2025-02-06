Аналитики банка «Дом.РФ», основываясь на данных Росстата, выяснили, что самыми гостеприимными регионами России являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Для анализа регионов использовались 16 факторов и динамика оценки по ним за последние пять лет.

Основными критериями для оценки регионов стали количество россиян, воспользовавшихся услугами отелей, загрузка номерного фонда, число гостиниц и продолжительность проживания туристов в них.

Первым в рейтинге российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов за последние пять лет стал Краснодарский край. В исследовании указано, что регион набрал 100 баллов.

Второе место с показателем 97 баллов заняла Москва, на третьей позиции оказался Санкт-Петербург (75 баллов), четвертое место осталось за Московской областью (60 баллов), а пятое место занял Ставропольский край (46 баллов).

В первую десятку вошли также Калининградская область (41 балл), Республика Татарстан (41 балл), а также Ленинградская (40 баллов), Свердловская (37 баллов) и Иркутская (36 баллов) области.

Директор подразделения банка «Дом.РФ» Анна Маликова отметила, что каждый регион России отличается уникальностью и красотой природы, богатой историей, традициями и интересными для путешественников событиями.

По ее словам, рейтинг показывает текущую ситуацию с гостиницами в регионах и дает ориентиры для дальнейшей работы с инвесторами из разных субъектов страны. Задача регионов — обеспечить туристам качественный прием, комфортные условия размещения, а также постоянно развивать туристическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки в дальнее зарубежье в зимний сезон 2024/25 гг. увеличился в среднем на 10–45% по сравнению с прошлым годом. Растущий интерес может быть связан с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима