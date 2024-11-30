Спрос на поездки в дальнее зарубежье в зимний сезон 2024/25 гг. увеличился в среднем на 10–45% по сравнению с прошлым годом. Растущий интерес может быть связан с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные туристических операторов.

Представитель Anex Tour сообщил о повышенном спросе на поездки в дальнее зарубежье зимой, особенно в страны Азии, но не привел конкретных цифр. У Fun&Sun на период с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года наблюдается рост бронирований туров в Таиланд и Вьетнам на 45 и 340% соответственно, по сравнению с предыдущим годом. Также отмечен рост интереса к другим направлениям, включая Шри-Ланку.

«Яндекс.Путешествия» зафиксировал четырехкратное увеличение спроса на туры в Китай и значительный рост бронирований в страны Юго-Восточной Азии. На OneTwoTrip 89% зарубежных бронирований приходится на дальние страны, где особенно высокий интерес к Таиланду, Италии, ОАЭ, Турции и Франции.

В ноябре 2024 года каждое пятое бронирование в зарубежных отелях связано с теплыми странами, при этом спрос на отдых за границей вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, по данным сервиса «Островок». Рост интереса к зарубежным направлениям обусловлен расширением полетной программы авиакомпаний, включая чартерные рейсы в Таиланд из 20 городов, а Индия, по которой полеты начались в ноябре из четырех городов (Перми, Москвы, Казани и Екатеринбурга), сразу стала одним из востребованных направлений.

В зимнем сезоне 2024/25 S7 Airlines увеличила частоту рейсов из Новосибирска в Баку, Пекин, Дубай, Ереван, Стамбул и Самарканд, а также добавила новые маршруты в Бангкок, Астану и Алма-Ату. Из Иркутска стали чаще летать в Пекин и Бангкок, а также открыты рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Пхукет. В результате растущего предложения цена авиабилетов стабилизировалась и даже снизилась в некоторых случаях.

Средняя стоимость номера в отелях Таиланда в зимние месяцы составляет 18 тыс. руб./сутки, что на 20% больше, чем год назад. В Турции и Франции цены выросли до 13 тыс. руб. (+15%) и 20 тыс. руб. (+16%) соответственно. В Италии номера стали дешевле — 16 тыс. руб./сутки (-20%). В ОАЭ средняя цена осталась на уровне 40 тыс. руб./сутки.

Представитель МТС Travel связывает растущий интерес российских туристов к странам дальнего зарубежья с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима, что особенно сказывается на популярности стран Азии. Руководитель комиссии Московской ассоциации турагентств Александр Преображенский также отмечает, что расширение маршрутной сети авиакомпаний и облегчение визовых процедур способствуют этому тренду.

Россия имеет безвизовый режим со многими странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, включая ОАЭ, Катар и Гонконг, а также с несколькими государствами Латинской Америки, такими как Колумбия и Перу. В июне 2024 года министр экономического развития Максим Решетников сообщил о переговорах по отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.

Россияне стремятся разнообразить свой отдых, так как до пандемии выездной туризм в основном был сосредоточен на Европе. Однако путешествия в дальние страны остаются дорогими и доступны в первую очередь жителям крупных городов с достатком выше среднего.

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