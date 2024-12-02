На протяжении трех лет организация Tastes of Russia проводит голосование среди 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности. Цель проекта — популяризация лучших российских продуктов, вин, маршрутов и объектов гастрономического туризма и мероприятий. На основе исследования был составлен рейтинг «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания 2024». Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Рейтинг основан на индивидуальных предпочтениях экспертов, а не на объемах продаж, прибыли или других финансовых показателях компаний. Учитывается узнаваемость, доверие и личные симпатии представителей сферы к отечественным food-брендам и производителям.

Лучших выбирают не только из компаний федерального уровня, но также из небольших, локальных и семейных. По словам организаторов, это способствует их поддержке — повышению узнаваемости, привлечению новых клиентов, партнеров, инвестиций, выходу на принципиально новый уровень развития.

Первое место в рейтинге занял рыбопромышленный холдинг Norebo из Мурманска. Второе место досталось «Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева», который производит мясные и молочные продукты. На третьей строчке топ-50 расположился сельскохозяйственный холдинг из Пензенской области «Дамате».

10 лучших производителей продуктов питания России 2024 по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia:

1. Norebo (Borealis, Ocean Spirit, Glacialis ), рыбопромышленный холдинг, производство рыбных продуктов, Мурманск, Владивосток.

2. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, группа компаний, производство мясных, молочных продуктов («Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Николаевские сыроварни», «Медведовские традиции» ), Краснодарский, Ставропольский края, республики Адыгея, Крым, Марий Эл, Ростовская область.

3. «Дамате» («Индилайт», «Озерка», «БазарКо», «Молком» ), сельскохозяйственный холдинг, Пензенская область.

4. «Молвест», группа компаний, производство молочных продуктов («Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Фруате», «Волжские просторы» ), Воронежская обл., Краснодарский край, Ульяновск.

5. «Дымов», группа компаний, агрохолдинг, производство полного цикла, мясная гастрономия, молочные продукты, кондитерские изделия («Дымов», «Пиколини», «Дымов Гриль Дог» ), Москва, Дмитров, Калуга, Красноярск, Владимирская, Ивановская области, Краснодарский край.

6. «Белая дача», агрохолдинг, Московская и Ярославская области, Ставрополье, Краснодарский край.

7. «Заречное» (PRIMEBEEF), производитель мясной гастрономии, молочных продуктов, Воронежская и Калужская области.

8. «Истринская сыроварня Олега Сироты», Московская область.

9. «Мираторг», агрохолдинг, Брянская, Курская, Тульская, Московская, Белгородская, Смоленская, Калининградская и Калужская области.

10. «Продо», агрохолдинг, группа компаний («Клинский», «Троекурово», «Рококо», «Черный кабан» ), Калужская, Московская, Тюменская, и Омская области.

Ранее стало известно, что аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться. В результате будет создан вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб.