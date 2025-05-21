ИИ-модели достигли прорыва в подходе к рассуждениям, заявил глава Google DeepMind Демис Хассабис, передает Axios. Однако для создания искусственного общего интеллекта (AGI) — под которым обычно понимают ИИ, способный сравниться с человеком или превзойти его в большинстве областей — понадобится еще несколько крупных прорывов.

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Хассабис и соучредитель Google Сергей Брин считают, что AGI может появиться к 2030 году. Они отметили, что для этого потребуются как масштабирование текущих технологий, так и новые прорывы, включая уже достигнутые успехи в моделях с улучшенным рассуждением.

Брин добавил, что, по его мнению, алгоритмические достижения даже более значительны, чем увеличение вычислительной мощности. Однако «сейчас оба направления развиваются, так что мы получаем преимущества от обоих», отметил он.

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Подразделение Google DeepMind анонсировало свою новейшую экспериментальную исследовательскую модель под названием Gemini Diffusion, которая использует текстовую диффузию. Этот метод позволяет генерировать осмысленный текст или программный код путем преобразования случайного шума в структурированный вывод.