Эксперты «Работы.ру» провели исследование и узнали, какие безрассудные поступки совершали россияне в 2024 году. Для этого они провели опрос среди 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Опрос показал, что больше половины россиян (53%) совершали в этом году безрассудные поступки. Чаще всего респонденты относят к ним спонтанные покупки (44%).

Второй по популярности стала смена работы. Об этом заявили 21% опрошенных. Каждый пятый (20%) признался, что сожалеет о ссорах с близкими. Еще 16% россиян необдуманно брали кредиты.

Следом идут конфликты с коллегами или руководством, а также путешествия. Эти поступки считают безрассудными по 15% опрошенных.

Помимо этого, 8% респондентов жалеют, что начали ремонт, а 7% — что покупали обучающие курсы. 5% назвали безрассудным свой переезд, по 4% — появление домашнего животного и покупку телефона. Эти сферы жизни тоже подвержены влиянию спонтанных решений, хотя и в меньшей степени.

Замыкают список развод (3%), изменение внешности, переход на фриланс и покупка автомобиля (по 2%), а также вступление в брак и открытие бизнеса (по 1%). Кроме того, россияне поделились такими спонтанными поступками, как спортивное восхождение на Эльбрус, работа в другой стране и ненужные знакомства.

Другое исследование показало, что более четверти россиян не хотят идти на корпоратив в преддверии Нового года. Среди причин — нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег. Большинство сотрудников предпочли бы вместо этого получить премию.