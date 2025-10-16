Только 18% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) публично отвечают на комментарии действующих и бывших сотрудников, хотя подавляющее большинство признает их значимость для HR-стратегии. К таким выводам пришли авторы исследования Dream Job, опросившие более 180 компаний МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Признание без действий

Девять из десяти работодателей МСП убеждены: обратная связь от персонала помогает находить слабые места и оптимизировать внутренние процессы. 92% респондентов считают взаимодействие с комментариями эффективным способом укрепить узнаваемость бренда работодателя и привлечь внимание к открытым позициям. Основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов отметил, что отзывы превращаются в показатель удовлетворенности персонала и одновременно в инструмент развития бизнеса.

Среди организаций, уделяющих внимание обратной связи, 74% назначили ответственных за мониторинг комментариев, 68% регулярно отслеживают профильные площадки, 64% разработали регламенты ответов, а 60% придерживаются единого стиля коммуникации. Однако без стратегического подхода эти меры остаются формальностью.

Точечные решения вместо системы

Чаще всего предприниматели ограничиваются базовыми шагами: 63% публикуют ответы на положительные оценки, 59% реагируют на критику, 43% просматривают все поступающие сообщения. Практическую пользу работодатели замечают, когда соискатели упоминают отзывы на собеседованиях (35% случаев) или когда благоприятные комментарии увеличивают число откликов на вакансии (еще 35%).

Дополнительные инструменты вроде оформления профиля компании, добавления ссылок на соцсети или закрепления важных сообщений поддерживают минимальное присутствие в информационном пространстве, но не создают конкурентного преимущества.

Влияние на удержание кадров

Более половины HR-специалистов (54%) концентрируются на текущих задачах, чтобы сохранить вовлеченность коллектива и снизить текучесть. Своевременная реакция на критику превращает потенциальный репутационный кризис в возможность укрепить доверие.

Сотрудники ассоциируют сильный бренд работодателя прежде всего с атмосферой и корпоративной культурой (53%), затем с доверием и вовлеченностью (45%), адаптацией и заботой (39%). Эти нематериальные факторы становятся решающими в условиях ограниченных бюджетов и жесткой конкуренции за кадры с крупными корпорациями.