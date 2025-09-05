Платформа Dream Job провела исследование и выяснила, что больше всего раздражает россиян при прохождении собеседования. В компании отметили, что ошибки HR-специалистов на этом этапе могут серьезно навредить репутации компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно опросу 1138 соискателей, основная проблема связана с тем, что обещания не совпадают с реальностью. Так, около 48% респондентов заявили, что она оказалась ниже заявленной. На втором месте — ситуация, когда к обязанностям добавляются новые задачи — 36%. Примерно 30% отметили несоответствие роли, 25% — другой график работы или переработки, 20% — неоплачиваемый испытательный срок.

Неясность условий труда стало второй по значимости проблемой: 35% отметили уклонение от деталей о премиях, 30% — широкие зарплатные вилки без уточнения, от чего зависит итоговый уровень дохода.

Белые воротнички чаще жалуются на расхождения между обещаниями и реальностью. Формат работы — то «офис», то «удаленка» и запутанная информация об испытательном сроке. Синие воротнички, в свою очередь, обеспокоены практической стороной: как будут платить за переработки и начислять деньги, правильно ли вычтут налоги.

Читайте также Как подготовиться и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу

Многие кандидаты также пожаловались на хоас в проведении интервью: договоренности нарушаются, вопросы повторяются, а информация от разных представителей компании противоречит друг другу. По данным Dream Job, около 40% соискателей сталкивались с ситуацией, когда рекрутер терял связь или вовсе не выходил на контакт, а у трети кандидатов HR и нанимающий руководитель по-разному описывали условия работы.

Еще один крупный пласт отрицательных оценок связан с атмосферой интервью. Для многих кандидатов собеседование становится не просто формальной процедурой, а источником стресса. Эксперты выяснили, что 47% респондентов упоминали напряженную обстановку, 40% — вопросы, выходящие за рамки профессиональной сферы, а почти треть — некорректные формулировки и дискриминационные комментарии со стороны интервьюеров.

Аналитики отмечают, что подобные ситуации не проходят бесследно. По данным международной HR-tech-платформы Starred, в 2025 году 77% кандидатов готовы рассказать знакомым о негативном взаимодействии с компанией, до половины — вовсе откажутся иметь с ней дело в будущем.

«Как пишут пользователи платформы Dream Job, кандидаты ожидают уважения и не хотят чувствовать «маленьким» человеком. Каждая ошибка на этом этапе может стоить компании перспективных специалистов», — резюмировал основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.