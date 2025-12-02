Только 3,6% компаний в сегменте МСП+ (средний и крупный средний бизнес) демонстрируют признаки устойчивой эффективности. К таким выводам пришли аналитики SBS Consulting, изучив данные о компаниях в СПАРК за 2020−2024 годы, пишет РБК.

Географически эти успешные предприятия сконцентрированы преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, что указывает на серьезный региональный дисбаланс в развитии предпринимательской экосистемы.

Компании сталкиваются с системными барьерами на разных этапах своего развития. Переход из категории малого и среднего бизнеса (МСП) в сегмент МСП+ сопровождается потерей государственных мер поддержки и сопутствующим ростом фискальной нагрузки.

Наиболее благоприятной с точки зрения эффективности считается стадия с выручкой 15–16 млрд руб., где наблюдается оптимальное сочетание относительно низкой налоговой нагрузки и высокой производительности труда. Однако при достижении порога в 17–20 млрд руб. наступает фаза острого кризиса.

Компании сталкиваются с тройным вызовом: резким падением операционной эффективности, чрезмерно высокой кредитной нагрузкой, а также с усилением конкуренции с более крупными игроками, что требует принципиально иных управленческих компетенций и масштабирования бизнес-моделей.

Эксперты выделяют две фундаментальные проблемы, тормозящие рост: нехватку квалифицированных менеджеров и острый дефицит собственного капитала.



Аналитики предостерегают от упрощенного подхода к измерению успешности компаний. Оценивать эффективность исключительно через темпы роста или сравнение рентабельности с ключевой ставкой Центробанка — методологически неверно. Высокая ключевая ставка искусственно завышает планку требований к доходности бизнеса, делая многие жизнеспособные проекты «неэффективными» на бумаге.

Для объективной оценки необходимо применять комплекс показателей, включая:

● Маржинальность (способность генерировать прибыль на единицу продукции).

● Динамику доли рынка (реальное конкурентное положение).

● Создаваемую добавленную стоимость (вклад компании в экономику).

Таким образом, рост среднего бизнеса в России сдерживается не отдельными факторами, а наложением системных кризисов: управленческого, финансового, фискального и методологического. Преодоление этих барьеров требует как изменений в государственной политике поддержки, так и внутренней трансформации самих компаний.