Почти половина российских работодателей (48%) планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании get experts, с которыми ознакомился Forbes. При этом такая же доля компаний (48%) не собирается менять уровень доходов персонала, а 3% ожидают их снижения. Каждый четвертый респондент (25%) затруднился дать точный прогноз.

В исследовании приняли участие 1080 представителей компаний и 4373 квалифицированных специалиста из разных регионов России.

Тенденция к росту зарплат сохраняется: в 2025 году повышение доходов сотрудников провели две трети компаний (66%), тогда как 30% сохранили прежний уровень, а 4% — снизили.

В кадровой политике сохраняется осторожность. В 2025 году численность персонала выросла у 43% компаний, 30% сохранили прежнюю численность, 25% провели сокращения, а еще 2% заморозили найм.

На 2026 год лишь 35% работодателей планируют увеличивать штат, тогда как 33% будут искать только замену выбывшим сотрудникам, а 12% ожидают сокращения или заморозки найма.

Ключевые вызовы: дефицит кадров и оптимизация расходов

Подавляющее большинство работодателей (89%) столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году, и 94% ожидают сохранения этой проблемы в 2026-м.

Особенно остро ощущается нехватка узкопрофильных специалистов: 65% компаний испытывали их дефицит в 2025 году, 45% ожидают проблем с наймом в 2026 году.

Основным бизнес-вызовом 2025 года стала оптимизация расходов (62%), а на 2026 год эту проблему называют главной 39% респондентов. В HR-сфере ключевой сложностью стали завышенные ожидания кандидатов по зарплате и соцпакету (60%).

Стратегии преодоления кадрового дефицита

Самым популярным способом борьбы с нехваткой специалистов стало использование внутреннего ресурса: 61% компаний в 2025 году инвестировали в обучение и переквалификацию собственных сотрудников, а 32% планируют внедрить эту практику в 2026 году

Треть работодателей (31%) ожидает необходимости пересмотра систем мотивации в следующем году.

Приоритеты соискателей и «красные флаги»

Исследование также выявило изменение предпочтений среди специалистов:

● четкое описание функционала и зон ответственности (46%);

● прозрачность и честность коммуникации (45%);

● личность прямого руководителя (42%);

● баланс работы и личной жизни (41%).

При этом требование рекомендаций от предыдущих работодателей вызывает тревогу у 70% соискателей, а личные вопросы, не относящиеся к работе, — у 69%.