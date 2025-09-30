Только 5% компаний в России активно применяют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в процессах подбора и адаптации персонала, следует из исследования Specter Consulting Group (SCG) «Цифровая трансформация найма». Несмотря на это, рынок HR-технологий в России за последние четыре года вырос почти в два раза — с 288 млрд руб. в 2020 году до 562 млрд руб. в 2024 году. Темпы роста остаются одними из самых высоких в корпоративном сегменте и составляют 40–60% в год. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Аналитики SCG подчеркивают, что в глобальных компаниях ИИ уже автоматизирует рекрутинг, прогнозирует текучесть кадров и формирует персонализированные карьерные траектории, в то время как российские фирмы чаще ограничиваются пилотными проектами.

Ключевыми препятствиями остаются опасения по поводу передачи важных HR-функций алгоритмам, дефицит квалифицированных специалистов и недостаток средств на цифровизацию.

Средняя продолжительность закрытия вакансии в стране составляет 38 дней, а расходы на привлечение и адаптацию одного специалиста — около 250 тыс. руб. с ежегодным приростом на 14%. Внедрение HR-систем с элементами ИИ позволяет уменьшить время поиска на 40%, одновременно оптимизируя затраты и повышая точность подбора, отмечают эксперты.

Особенно активно цифровизация развивается в банковской сфере, ИТ-отрасли и ритейле, где внедряются инструменты аналитики персонала, платформы для обучения и мобильные HR-приложения. Эти инструменты не только упрощают операции, но и повышают вовлеченность сотрудников, способствуя их удержанию.

По прогнозам SCG, в ближайшие три-пять лет широкое использование ИИ в HR станет определяющим фактором конкурентоспособности: компании с цифровыми экосистемами найма и развития кадров получат преимущество, а традиционные игроки могут столкнуться с ростом текучести и снижением эффективности.

Ранее масштабное исследование Чикагского и Роттердамского университетов, охватившее 67 тыс. собеседований, показало, что голосовые ИИ-агенты более эффективно отбирают кандидатов на работу, чем люди.