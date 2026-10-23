Лишь 5% российских компаний перешли от тестирования промышленных роботов с искусственным интеллектом к их полноценному использованию. Еще 28% участников исследования «Яков и Партнеры» и KUKA Россия сообщили, что испытывают такие решения. В опросе участвовали почти 200 предприятий из 15 отраслей.

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Более широкое распространение получила обычная промышленная робототехника. Внедрять роботов без ИИ начали 72% опрошенных компаний, а 46% уже используют их на отдельных участках или повсеместно. Примерно в шести случаях из десяти такое оборудование задействовано для перемещения и обработки объектов.

Авторы исследования связывают дальнейшее развитие роботизации с Physical AI — системами, которые учитывают обстановку и могут менять поведение в зависимости от условий. По оценке директора практики искусственного интеллекта и высоких технологий «Яков и Партнеры» Марины Дороховой, российский рынок готовится перейти от первых экспериментов к более последовательному внедрению таких решений.

Гендиректор российского представительства KUKA Петр Смоленцев считает, что ИИ позволит расширить функциональность уже работающих роботизированных комплексов. Среди ожидаемых эффектов — сокращение затрат, более стабильный выпуск продукции, повышение ее качества и безопасности производственных процессов.

В сервисной робототехнике внедрение идет медленнее. О начале использования таких роботов сообщили 43,8% участников опроса, однако большинство проектов пока ограничено испытаниями. Массовое применение сервисных решений еще не сложилось; многие компании приступили к тестированию в последние один-три года.

В промышленности наиболее перспективными для Physical AI респонденты считают сварку, перемещение объектов и текстильное производство. Эти сценарии получили от 6,8 до 7,2 балла из десяти, а 47–53% опрошенных оценили потенциал применения ИИ в них как высокий.

В сервисном сегменте лидирует складская логистика. Возможность использовать роботов для перемещения грузов на складах участники исследования оценили в 8,2 балла из десяти. Высокий потенциал этого сценария отметили 66% респондентов.

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