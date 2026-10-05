Россия может более чем вдвое увеличить парк промышленных роботов к 2030 году — с нынешних 21 900 до 47 000 машин. Однако даже такого роста может оказаться недостаточно для выхода в топ-25 стран по плотности роботизации.

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В 2025 году парк промышленных роботов увеличился на 11%, однако по плотности роботизации Россия остается лишь на 42-м месте в мире. За 2020−2024 годы этот показатель вырос в стране в 4,8 раза против 1,4 раза в среднем по миру. Чтобы к 2030 году войти в топ-25, плотность должна достичь 134−185 роботов на 10 000 работников. Kept дает еще более высокую оценку — около 194 машин на 10 000 человек.

По базовому прогнозу Strategy Partners, к 2030 году число промышленных роботов вырастет с 21 900 до 47 000. При более благоприятном сценарии парк может достичь 104 000 машин. Рост ускоряют импортозамещение, господдержка, развитие российских производителей и интеграторов, а также дефицит кадров. По словам партнера практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Романа Тиняева, ежегодно в России устанавливают 2000–3000 промышленных и около 1000 складских роботов.

При этом предприятия все чаще переходят от покупки отдельных роботов к комплексной автоматизации. Она включает ПО, интеграцию с производственными и складскими процессами, аналитику и сервисное обслуживание. Более быстрое внедрение сдерживают дорогие кредиты, нехватка компонентов и специалистов, а также высокая стоимость адаптации действующих производственных линий. Поэтому часть компаний откладывает модернизацию до окончания срока амортизации оборудования.

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Власти рассчитывают ускорить развитие отрасли за счет локализации компонентов и расширения производственной базы. К 2030 году планируется создать более 30 центров развития робототехники, а общий парк увеличить более чем до 100 000 машин. Для достижения этой цели потребуется не только нарастить выпуск оборудования, но и подготовить специалистов, способных внедрять и обслуживать роботизированные системы.

По мере развития рынка характеристики самих роботов перестают быть единственным полем конкуренции. Все большую роль играют комплексные решения. Производители развивают программные платформы, системы управления оборудованием и технологии искусственного интеллекта. В результате основная ценность постепенно может смещаться в сторону ПО и решений, способных объединять разные машины в единую систему.

Следующим этапом развития могут стать «темные фабрики» — практически полностью автоматизированные производства. По оценке Strategy Partners, первый такой проект в России может появиться в 2032−2035 годах, вероятнее всего в микроэлектронике или фармацевтике. Массовое распространение таких производств в мире ожидается позднее — в 2035−2040 годах.

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