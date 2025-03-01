Специалисты премии Urban опросили 115 крупнейших на российском рынке девелоперских компаний и выяснили, сколько новых проектов они планируют запустить в этом году, а сколько — перенести на следующий. В общей сложности застройщики рассказали про 155 жилых комплексов (ЖК) и коммерческих объектов, которые они хотели бы начать реализовывать в 2025 году. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Треть (42) компаний оказались не готовы озвучить свои планы по запуску новых проектов в текущем году. Это, в первую очередь, связано с неопределенностью вокруг ключевой ставки.

55 девелоперов сообщили, что планируют старт новых проектов. Так, 8 из них заявили о выводе минимум 6 жилых и коммерческих объектов, еще 25 планируют от 2 до 5 проектов, а 22 приступят к реализации только одного ЖК.

Остальные 18 девелоперов сообщили, что не планируют запускать новые объекты в этом году.

CEO и учредитель премии Urban Ольга Хасанова напомнила, что с начала года распространялась информация о том, что девелоперы придержат запуск новых проектов до восстановления спроса или уменьшения ключевой ставки.

Однако опрос показал, что большинство застройщиков все же не отказываются от заявленных планов, а некоторые даже наращивают присутствие на рынке.

Треть девелоперов отказалась предоставлять цифры, ссылаясь на нестабильность экономической ситуации.

Компания «Брусника» намерена анонсировать семнадцать новых проектов по всей России, ПИК рассказал о девяти — в Москве и Московской области, как и GloraX, которые заупустят 9 ЖК в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Ленинградской области, Туле, Мурманске и Омске.

На третьей месте по объему запланированного к выходу на рынок нового жилья держится «Атомстройкомплекс» с восмью новыми проектами в Екатеринбурге. Столько же новых ЖК в различных регионах запустит ГК «Кортрос».

Далее следует компания Level Group c семью проектами в Москве и Подмосковье, из которых пять относятся к жилому сегменту, а два — к коммерческой недвижимости.

ГК «Железно» анонсировала семь проектов, которые появятся в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Перми и Волгограде.

В лидерах рейтинга самых продуктивных застройщиков оказалась и компания «РКС Девелопмент», которая запланировала вывод шести новых комплексов в 2025 году.

Еще 25 компаний планируют к выводу на рынок 2-5 проектов, а 21 — только по одному ЖК. 17 застройщиков сообщили о том, что не будут реализовывать новые проекты в этом году.

Большинство девелоперов заявили, что не намерены переносить запуск объектов с этого года на 2026 год. Но, например, генеральный директор UNIKEY, Айгуль Юсупова рассказала, что намерена отложить старт трех проектов в двух регионах.

Ранее «Авито Недвижимость» подвела итоги четвертого квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. По данным платформы, в среднем по стране предложение на него выросло на 4% по сравнению с третьим кварталом.