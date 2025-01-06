Производитель оборудования для телефонов Unisimka выяснил, планируют ли россияне покупать новые телефоны в 2025 году. Оказалось, что 60% делают это только когда со старым устройством начинаются проблемы или оно ломается. Исследование было проведено с помощью сервиса «Яндекс взгляд» при участии более 1 тыс. россиян.

Опрос показал, что более трети россиян (36%) не планируют менять телефон в 2025 году. При этом 33% сообщили, что готовы приобрести новое устройство в случае поломки старого.

Еще 15% респондентов сменят свой телефон, только если им подарят новый. Также, на решение о замене устройства может повлиять выгодное ценовое предложение или выход обновленной модели желаемого смартфона.

Согласно исследованию, 22% россиян хотели бы получить в подарок в следующем году смартфон марки Samsung. Почти столько же человек заявили, что бренд для них не имеет значения.

Следующим популярным выбором респондентов стали смартфоны от Apple. Также среди россиян востребованы Xiaomi, Huawei и Honor.

Аналитики выяснили, что почти 60% опрошенных пользуются телефоном до тех пор, пока с ним не начнутся проблемы и он не сломается. Еще 18% рассказали, что предпочитают менять модель раз в два-три года, а 16% — раз в четыре-пять лет. Лишь 7% россиян обновляют гаджеты ежегодно.

В исследовании отмечается также, что две трети пользователей готовы перейти на смартфоны, поддерживающие только технологию eSIM, полностью отказавшись от обычных сим-карт. Однако почти 34% россиян пока еще предпочитают пользоваться физическими симками.

Ранее исследователи выяснили, по каким критериям россияне выбирают устройства от Apple и что они думают о кредитах на покупку смартфона. Оказалось, что 38,4% пользователь iPhone приобретают новую модель каждые два года, а 48,3% положительно относятся к кредитам на них.