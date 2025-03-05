Консалтинговая компания SRG сообщила, что в феврале цены на недвижимость снизились только в Астрахани, Новокузнецке и Саратове. При этом подорожание охватило почти все исследуемые города страны. Основной фактор, который поддерживает текущую динамику, — это рост количества сделок за наличные, пояснили аналитики.

Эксперты сообщают, что снижение цен на рынке вторичного жилья в феврале продолжило замедляться. Отрицательная динамика зафиксирована только в трех городах из 50 исследуемых против восьми в январе.

По данным SRG, к концу прошлого года тенденция к снижению цен на вторичном рынке в крупных городах усилилась. Так, в декабре цены на жилье снизились в 14 городах. Но в январе тренд развернулся и число городов с отрицательной динамикой резко сократилась.

В феврале тенденция усилилась — жилье подешевело только в Астрахани, на 0,71%, до 78 тыс. руб. за 1 кв. м, Новокузнецке, на 0,57%, до 92,2 тыс. руб. и в Саратове, на 0,29%, до 96,3 тыс. руб.

Руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков пояснил, что основной фактор, который поддерживает динамику, — это рост количества сделок за наличные. Привлечение заемных средств в виде ипотеки значительно сократилось из-за высоких ставок.

«По данным банковских аналитиков, объем денег на вкладах позволяет выкупить всю недвижимость, которая уже есть на рынке, и при этом часть средств еще останется. Если эти средства начнут активнее перетекать в недвижимость, это может закрепить тренд на рост цен в ближайшие месяцы», — пояснил эксперт.

Согласно исследованию, в феврале 2025 года в большинстве крупных городов России жилье подорожало. Сильнее всего цены на вторичную недвижимость выросли в Курске — почти на 3%, до 96,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В январе этот город тоже возглавлял рейтинг, отодвинув на второе место предыдущего лидера — Махачкалу.

В феврале Махачкала утратила позиции и переместилась на третье место (+2,35%). А второе место занял Калининград (+2,51%), который месяц назад был четвертым. Средняя цена 1 кв. м в на начало марта там оценивается аналитиками в 128 тыс. руб., а в Махачкале — в 114,4 тыс. руб.

В феврале подорожание не просто охватило почти все исследуемые города, но и усилились сами темпы роста. Например, в Москве, занявшей шестое место среди самых подорожавших городов, в феврале средняя стоимость увеличилась на 2% после 1,8% в январе. К началу марта 1 кв. м вторичного жилья в столице оценивается в 337,1 тыс. руб.

Ускорился рост цен и в Санкт-Петербурге. Там жилье в феврале подорожало на 1,7% против 1,4% в январе и составило 215,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Похожим образом ситуация развивалась в Казани. Здесь рост цен на вторичное жилье в феврале составил 1,29% против 0,49% в январе. Средняя цена 1 кв. м в Казани к началу марта превысила 176,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что аренда студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м за год подорожала в среднем на 30,8%, до 23 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость такого жилья составила 23 тыс. руб. в месяц. Самое сильное подорожание аренды малогабаритного жилья зафиксировано в Чите.