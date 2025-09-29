Российские ломбарды выдали людям 190 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, сообщили в Банке России. Число оформленных займов выросло на 16% по сравнению с аналогичным интервалом прошлого года и составило 9,3 млн.

Михаил Воскресенский / РИА Новости



К 30 июня число действующих договоров увеличилось на 21% относительно начала года. Это обусловлено как активностью постоянных клиентов, которые чаще обращались за услугами, так и притоком новых заемщиков. В среднем на одного клиента приходилось два действующих договора, против 1,7–1,8 в 2024 году. Общая клиентская база расширилась на 12% с начала 2025-го.

Привлечение новых клиентов связано с сокращением банковского портфеля необеспеченных потребительских кредитов и снижением уровня одобрения заявок в микрофинансовых организациях, отмечается в материалах Банка России. Треть ломбардов зафиксировала рост клиентской базы за счет таких людей, при этом 41% из них указали, что новые заемщики ранее брали займы в банках или МФО.

Основной вклад в рост аудитории внесли крупные ломбарды (72%) и те, что специализируются на ювелирных изделиях (96%). При этом небольшие операторы тоже показали прирост: у 68% из них увеличилось число активных заемщиков. Большинство договоров (63%) заключаются на срок до 30 дней, еще 30% — на 1–3 месяца.

Привлекательным качеством ломбардов остается низкий уровень отказов — всего 0,4% от общего числа сделок при наличии ликвидного залога. Отказы чаще всего происходят из-за неподходящего вида залога (56% случаев) или его низкой ценности (46%).

Почти половина ломбардов сталкивалась с попытками сдать подделки ювелирных изделий. Дополнительные причины отказа — подозрения в отсутствии права собственности (25%) или несоответствия документов (21%). В итоге доля имущества, изъятого правоохранителями, составила лишь 0,02% от всех займов. Подавляющая часть (94%) выдач приходится на залог золотых ювелирных изделий.