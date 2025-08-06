Компания-единорог ElevenLabs, известная своими инструментами для генерации голоса, анонсировала новую модель для создания музыки. Главная новость заключается в том, что сгенерированный контент, по заявлению компании, разрешен для коммерческого использования. Это решет главную проблему рынка ИИ-музыки — нарушение авторских прав.

Marcela Laskoski

Ранее другие стартапы в этой сфере, Suno и Udio, столкнулись с исками от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Их обвинили в обучении моделей на защищенных авторским правом музыкальных композициях без разрешения. ElevenLabs выбрала другой путь, сделав ставку на легальность и партнерство с правообладателями.

Для решения проблемы с лицензированием ElevenLabs заключила соглашения с Merlin Network и Kobalt Music Group. Эти платформы представляют интересы множества независимых артистов, включая таких звезд, как Адель, Nirvana, Beck и Childish Gambino. Сотрудничество позволяет легально использовать их музыку для обучения ИИ.

Ключевым условием сделки является добровольное участие музыкантов. Представитель Kobalt подтвердил, что артисты должны сами дать согласие (opt-in) на лицензирование своих произведений для использования в обучении ИИ. Это открывает для них новый источник дохода и гарантирует долю в прибыли, а также обеспечивает защиту от неправомерного использования их творчества.

ElevenLabs не просто создает технологию, а строит вокруг нее легальную экосистему. Предлагая очищенный для коммерции продукт, компания получает серьезное конкурентное преимущество и привлекает бизнес-клиентов, которые опасаются юридических рисков.

Ранее музыкальный лейб впервые заключил контракт с музыкантом, создающим треки при помощи Suno.