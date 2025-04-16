Американец Крис Гильбо на протяжении всей своей карьеры занимался изучением принципов работы успешных людей. По его словам, многих учат прилагать 100% усилий во всем, что они делают. Однако во время исследований для своей книги «Тревога времени» он узнал, насколько разрушительным может быть такой подход.



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«Делать меньше, чем вы способны, может показаться нелогичным, особенно если вы выросли, чувствуя давление, связанное с необходимостью получать хорошие оценки и занимать первые места в соревнованиях, — говорит Гильбо. — Но самые успешные люди знают, что в долгосрочной перспективе для них может быть лучше делать значительно меньше или просто достаточно хорошо».

Он поделился концепцией, которую можно сформулировать следующим образом: «Искусство? Делайте плохо. Школьная работа? Лучше сделать половину, чем не делать вообще. Звонок другу? Напишите ему сообщение, если боитесь позвонить, чем вообще не разговаривать. Воспитание детей? Буквально просто будьте рядом, даже если вы полусонные и в телефоне».

Гильбо утверждает, что перфекционизм не всегда достоин восхищения, поскольку может ограничивать такие виды важных навыков, как способность выполнять простые задачи и двигаться дальше или способность испытывать чувство выполненного долга.

Он рекомендует использовать метод «лучше сделать плохо, чем не делать вообще». Вот несколько примеров.

Проблема. Вы с трудом справляетесь с учебными заданиями.

Решение. Понизьте свои стандарты. Сдайте работу, которая не так хороша, и используйте дополнительное время, чтобы заняться чем-то другим. Вам не нужны идеальные оценки в каждом классе.

Проблема. В вашей квартире царит беспорядок, но вы устали.

Решение. Определите, что действительно нуждается в уборке. Сделайте столько, сколько сможете в течение десяти минут. По истечении времени прекратите уборку и двигайтесь дальше.

Проблема. У вас куча непрочитанных сообщений.

Решение. Удалите все непрочитанные сообщения и начните все заново. Вместо того чтобы метаться и пытаться наверстать упущенное, просто постарайтесь лучше справляться с новыми сообщениями, поступающими в будущем.

Проблема. Вы не ответили на звонок.

Решение. Такое случается. Не беспокойтесь об этом. Вы всегда можете возобновить разговор позже, если это важно.

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«Не все требует полного вовлечения. Вместо этого найдите минимально приемлемое решение для того, на чем вы застряли, а затем переходите к более важным вещам», — заключает Гильбо.