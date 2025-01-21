Когда ребенок устраивает скандал в продуктовом магазине или отказывается вставать с постели, чтобы пойти утром в школу, возникает желание отругать его и перечислить все причины, по которым такое поведение недопустимо. Но психолог Кэролайн Флек, которая является внештатным клиническим преподавателем в Стэнфордском университете, утверждает, что разговоры на самом деле не лучший подход к коррекции.

Вместо этого эксперт советует родителям попытаться прислушаться к детям и выразить одобрение. «Самое лучшее, что мы можем сделать как родители, — это научиться лучше владеть навыками принятия», — говорит эксперт. По ее словам, когда ребенок чувствует, что его слышат и не стыдят за его чувства, он более открыт к изменению своего поведения.

Как объяснила психолог, суть метода в том, чтобы признать эмоцию обоснованной, а затем сосредоточиться на том, что не является обоснованным. Флек использует эту стратегию со своими детьми. Например, вместо того, чтобы отчитать дочь за нежелание выполнять свои обязанности по дому, она просит ее объяснить, почему она так расстроилась, когда ее попросили вынуть посуду из посудомоечной машины.

«Она даст мне совершенно неточное описание того, что произошло, — говорит Флек. — Она описывает, как я кричала на нее и швыряла вещи, а на самом деле, я попросила ее разгрузить посудомойку».

Выслушав ребенка и подтвердив, что никто не хочет делать работу по дому, родитель избавит разговор от осуждения. Затем он сможет объяснить ребенку, почему необходимо выполнять определенные обязанности.

«Суть в том, чтобы подтвердить эмоции, а затем сосредоточиться на том, что не соответствует действительности, а именно на поведении и на том, что нужно изменить», — говорит Флек. — Чувство вины ведет к исправлению».

Социолог и профессор Колумбийской школы бизнеса Адам Галински утверждает, что дети, выросшие в среде, где их эмоции постоянно признаются недействительными, могут начать испытывать стыд, а это — непродуктивная эмоция. Эксперт предупреждает, что стыд не способствует критическому мышлению и решению проблем.

«Он изнуряет и дестабилизирует», — говорит Галински. В то же время чувство вины, напротив, может мотивировать детей на поиск решения. По его словам, оно побуждает исправлять ситуацию, а стыд часто приводит к избеганию. Эксперт отмечает, что, отделив чувства ребенка от его истерики, можно показать ему, что фрустрация или разочарование неизбежны, но родители всегда могут выбрать уважительное поведение.



Почти каждый родитель в какой-то момент выходит из себя, значит, крик на детей неизбежен. Это верно даже для таких экспертов по воспитанию, как Бекки Кеннеди, детского психолога, у которой трое детей. Она признается, что тоже может кричать на своих детей и делится своим опытом в подобных ситуациях.