Стартап Luma, разрабатывающий технологии генерации видео с помощью искусственного интеллекта, объявил о запуске продакшн-компании Innovative Dreams. Проект реализуется в партнерстве с Wonder Project — студией, создающей религиозный и вдохновляющий контент для Amazon Prime Video.

Первым совместным проектом станет Old Stories: Moses («Старые истории: Моисей»), в котором одну из ролей исполнит Бен Кингсли. Премьера запланирована на весну на Prime Video. В Luma описывают Innovative Dreams как гибридную продакшн-модель, где кинематографисты работают совместно с инженерами и специалистами по ИИ для ускорения производства контента.

В основе подхода — инструменты Luma Agents. Это система, которая позволяет прямо во время работы над сценой менять окружение, освещение и реквизит, а также добавлять цифровые элементы с участием актеров. В компании подчеркивают, что это отличается от традиционного пайплайна, где значительная часть визуальных эффектов создается уже на этапе постпродакшена.

Концепция, которую в Luma называют «гибридным кинопроизводством в реальном времени», объединяет захват движения, как в фильме «Аватар», и виртуального продакшена, применяемого в сериале «Мандалорец». Это позволяет интегрировать актеров в цифровые сцены, работать с фотореалистичными окружениями в более интерактивном формате и экспериментировать с внешностью персонажей, сохраняя их движения и мимику.

Запуск Innovative Dreams отражает более широкий тренд: ИИ-компании выходят за рамки разработки инструментов и начинают сами производить контент. Среди недавних примеров — Higgsfield с собственным сериалом и Wonder Studios, работающая над документальным проектом.

Основатель Luma Амит Джайн отмечает, что рост затрат в киноиндустрии ограничивает число проектов. По его мнению, генеративный ИИ способен ускорить производство и сделать его более гибким по затратам без потери качества. Похожую позицию ранее озвучивал глава Runway Кристобаль Валенсуэла, указывая на потенциал роста объемов производства контента за счет ИИ.

