Илон Маск — один из самых влиятельных и продуктивных бизнесменов в мире. За его выдающимися достижениями стоит не только трудолюбие, но и тщательно выстроенный образ жизни, включая режим питания. «Инк.» разобрался, что входит в рацион визионера.

Эксперимент с питанием

В биографии авторства писателя Эшли Вэнса «Илон Маск и поиск фантастического будущего» миллиардер признался, что с удовольствием отказался бы от еды, если бы это не влияло на его продуктивность. Первые студенческие годы Маск провел в Канаде, но вскоре перевелся в США, где намеренно ограничил свои расходы на еду до $1 в день, покупая оптом самые дешевые продукты, вроде хот-догов и макарон.

Этот эксперимент показал будущему основателю SpaceX, что ему не нужна высокая зарплата, ведь он может прожить на небольшие деньги. Это дало предпринимателю свободу заниматься тем, что действительно важно, не гонясь за богатством.

Завтрак и обед

Сейчас владелец Tesla не экономит на еде, но при этом миллиардер сохранил привычку предпочитать трапезе более важные дела. Утром визионер старается не тратить много времени на прием пищи, ограничиваясь только пончиком. Однако Маск признавался, что старается отказаться от сладкого в пользу сытного омлета с кофе.

На обеде глава SpaceX не делает сильного акцента. По его словам, все, что бы ни принесла ему помощница во время совещаний, он «вдохнет за пять минут».

Ужин

В своем плотном графике Илон Маск всегда старается найти время для вкусного ужина. Любимая еда визионера — барбекю и блюда французской кухни (особенно улитки и луковый суп). Кроме того, как и большинство американцев, он не против съесть кусок хорошего стейка, также владелец Tesla не отказывается и от фастфуда.

Напитки

Любимым напитком Илона Маска является диетическая кола. В интервью американскому Inc. в 2007 году он признался, что мог выпивать по восемь банок в день, но на фоне своей привычки визионер стал терять периферийное (непрямое) зрение.

Однако владелец Tesla не стал отказываться от диетической колы. В 2022 году он написал в X (бывший Twitter), что для него не имеет значения, если этот напиток сокращает продолжительность его жизни.

Из алкогольных напитков Маск предпочитает виски. На шоу американского стендап-комика Джо Рогана в 2020 году визионер заявил, что небольшое количество спиртного «не повредит» и «может способствовать долголетию». В качестве примера основатель SpaceX привел француженку из Франции Жанну Кальман, которая выпивала по бокалу вина каждый день и прожила 122 года.