Илон Маск — один из самых богатых людей планеты, основатель SpaceX и Tesla, стал теперь и чиновником. Избранный президент США Дональд Трамп назначил предпринимателя на должность одного из руководителей Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Эта структура должна провести аудит правительства, сделать его эффективнее и сократить расходы на чиновников и бюрократию. Первое, что сделал Илон Маск — обязал сотрудников DOGE работать по 120 часов в неделю. Такая высокая загрузка рассчитана предпринимателем на основе собственного распорядка дня. «Инк.» разобрался, как проводит свой день миллиардер.

Утро

Как и многие люди, после пробуждения Илон Маск первым делом проверяет свой телефон. Еще несколько лет назад в интервью Full Send Podcast визионер честно признался, что первые тридцать минут после пробуждения тратит на соцсети. Маск хочет быть в курсе всех основных новостей. В самом интервью миллиардер признался, что это вредная привычка.

Еще один важный ритуал Илона Маска — утренний душ. Об этом предприниматель рассказал в 2015 году во время AMA сессии на портале Reddit. На вопрос одного из пользователей о том, какие из его привычек лучше всего влияют на его жизнь, миллиардер упомянул именно утренний душ.

Завтрак Илон Маск периодически пропускает. Бизнесмен неоднократно отмечал, что на утреннюю трапезу просто не хватает времени. Поэтому утром предприниматель пьет чашку кофе или диетическую колу. Но если в его плотном графике найдется время, то лучшим выбором будет омлет со стейком. Также Маск признался, что любит съесть пончик в первой половине дня. Но максимум, что он может себе позволить — это лишь четверть любимого десерта.

Образ жизни

Тренировки

В том же интервью Full Send Podcast бизнесмен говорил о том, что хотел бы заменить просмотр новостей и проверку почту по утрам на занятия. Однако о появлении спорта в жизни миллиардера заговорили только во время рассуждения о бое между Маском и основателем Facebook Марком Цукербергом. Но дальше слов и обсуждения в СМИ это не ушло.

Автомобили

Важный каждодневный ритуал миллиардера — это выбор автомобиля. Об этом он рассказал во время общения с пользователями Reddit. Машина Илона Маска — это всегда Tesla. Но только утром ему всегда предстоит решить, ехать на работу на Cybertrack или выбрать иную модель.

Общение

Что касается общения по работе, теперь уже чиновник ненавидит телефонные разговоры. Илон Маск общается в соцсетях, месенджерах или через электронную почту. В различных интервью он отмечал, что для него это самый практичный способ связи по работе и взаимодействию с людьми. Неудивительно, что в конце 2024 года в соцсети X Маск анонсировал создание собственного почтового сервиса.

Работа

Большое количество компаний вынуждает Илона Маска делить между ними свои рабочие часы. Так, в некоторые периоды жизни он уделял больше времени Tesla, а после — оставался на ночь в офисе X. Сам же бизнесмен грозил сотрудникам автозаводов, что новый проект в 2025 году может потребовать, чтобы они спали прямо на рабочем месте. Примечательно, что ранее сотрудники Tesla обвиняли миллиардера в том, что когда миллиардер приезжал к ним, на производстве творился настоящий ад. А люди после смен в 10 и 12 часов спали прямо на полу в цехе.

Если посмотреть на аккаунт Маска в его соцсети, большая часть сообщений посвящена работе чиновника в DOGE. За один день миллиардер может посетить несколько городов, мероприятий и офисов своих компаний. И даже заехать на судебное заседание.

Сон

На сон у Илона Маска всегда уходит шесть часов. Это тот минимум, который он сам себе установил. Миллиардер считает, что за это время полностью восстанавливает силы. В разное время предприниматель признавался, что просыпается в семь и в девять часов утра. А засыпает он не раньше часу ночи.

При этом миллиардер отмечал, что сон неоднократно настигал его на работе. Особенно это часто происходило в момент большей концентрации внимания на каком-то из своих проектов. Так, например, он спал на диване в офисе компании X и даже на полу кабинета завода Tesla.

Отдых

Найти время на отдых в расписании Илона Маска практически невозможно. Сам миллиардер утверждал, что проводит время со своими детьми, в том числе и за играми. При этом в соцсети X он писал, что не использует консоли, а предпочитает компьютер. В список любимых игр Илона Маска вошли Half Life 2, Boishok и Fallout 3 и New Vegas. А в Diablo IV миллиардер входит в топ лучших игроков в мире.

Недавно Маска заподозрили в том, что свои аккаунты в играх он прокачивает не сам, а с помощью других людей. На это обратили внимание пользователи интернета, а следом и СМИ.

В свободное от работы время Илон Маск любит слушать музыку за рулем автомобиля, смотреть фильмы, проводить время с друзьями и родными. Впрочем, с учетом графика работы миллиардер отмечал, что провести время за любимыми занятиями получается далеко не всегда. Так в интервью The New York Times он признался, что чуть не пропустил на свадьбу собственного брата, которая проходила в Каталонии.