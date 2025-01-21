У братьев и сестер есть особая связь, сформированная общим опытом, семейными традициями и даже периодическими разногласиями. Однако многие дети разделяют общий вопрос: «Кто любимчик родителей?». Исследование Университета Бригама Янга посвящено соперничество между братьями и сестрами. Оно показало, что родители склонны отдавать предпочтение младшим перед старшими, и дочерям перед сыновьями.

Новая научная работа изучает извечное соперничество между братьями и сестрами, предполагая, что родители могут подсознательно отдавать предпочтение кому-то из детей, исходя из таких факторов, как порядок рождения, личность и пол.

Согласно исследованию, проведенному Алексом Дженсеном, профессором Школы семейной жизни при Университете Бригама Янга, младшие братья и сестры, как правило, получают больше родительского внимания и позитивного подкрепления. С другой стороны, старшим братьям и сестрам часто предоставляется больше независимости, а родители становятся менее контролирующими по мере их взросления.

«Полезно использовать результаты этого исследования и осознавать закономерности, которые могут быть и в вашей семье, — сказал Дженсен. — Когда родители осведомлены, они могут вносить небольшие коррективы, которые принесут пользу всем».

Ученые выяснили, что родители склонны отдавать предпочтение дочерям чуть чаще, чем сыновьям, хотя сами взрослые, как правило, осознают эту предвзятость, а дети — нет.

Личность также играет большую роль. Дети, которые дружелюбны и ответственны, независимо от очередности рождения или пола, как правило, пользуются большим расположением.

«Большинство родителей, вероятно, легче находят общий язык с одним из детей. Это может происходить из-за характера, очередности рождения, пола или других вещей, таких как общие интересы, — отметил Дженсен. — Наблюдайте за этими моделями в своем поведении. Обращайте внимание на то, как ваши дети реагируют на вещи, которые могут быть восприняты как фаворитизм».

По словам эксперта, эта динамика касается не только соперничества между братьями и сестрами — она касается благополучия. Другие исследования Дженсена показывают, что дети, которые чувствуют себя менее любимыми в семье, с большей вероятностью будут иметь плохое психическое здоровье и будут демонстрировать проблемное поведение дома или в школе.

«Следите за моментами, которые кажутся несправедливыми. Ваши дети дадут вам знать, если посчитают что-то несправедливым. Обращайте внимание, когда они говорят об этом, — предупреждает он. — Либо им не вашего времени и понимания, либо вам нужно внести некоторые изменения в свое родительское поведение. Убедитесь, что вы открыты для последнего».

Для проведения исследования Дженсен и его коллеги изучили данные более 19 тыс. человек, опираясь на широкий спектр опубликованных и неопубликованных источников. Научная работа дает широкий взгляд на то, как проявляются родительские предпочтения и как они могут влиять на детей на протяжении всей их жизни.

«Иногда родители настолько обеспокоены тем, чтобы относиться к своим детям одинаково, что могут упустить из виду индивидуальные потребности, — отметил Дженсен. — Это не означает, что они должны чувствовать вину за это. Вместо этого можно взглянуть на это исследование и использовать его как стимул, чтобы найти точки роста, не впадая в крайности».

Дженсен также надеется, что исследование прольет свет на семейную динамику, которая часто ощущается, но редко обсуждается. Фаворитизм, намеренный или ненамеренный, может сказываться на отношениях между братьями и сестрами и индивидуальном благополучии детей. Распознавая эти закономерности, родители могут значительно способствовать укреплению семейных связей.

«Простые ответы, возможно, самые лучшие. Будьте терпеливы к себе и к своим детям. Проводите время вместе. Делайте вместе то, что вам нравится. Делайте вместе то, что нравится вашим детям. Работайте вместе, помогайте другим вместе, молитесь вместе. Отношения требуют времени, а время, проведенное вместе за разными делами, принесет много положительных результатов», — заключает Дженсен.

Часто родители задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Почти каждый взрослый в какой-то момент выходит из себя, а значит, крик практически неизбежен. Это верно даже для таких экспертов по воспитанию, как Бекки Кеннеди, детского психолога, у которой трое детей. Она признается, что тоже может кричать на своих детей. Ранее она поделилась своим опытом в таких ситуациях.