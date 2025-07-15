Новые данные исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» и компанией MWS AI (входит в МТС Web Services), показывают тревожную тенденцию: россияне все чаще воспринимают нейросети не только как рабочий инструмент, но и как потенциальных друзей и даже партнеров. Аналитики в мае 2025 года опросили в крупных городах России 1009 человек. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Так, 19% опрошенных признались, что видят в ИИ нечто большее, чем просто цифрового помощника, а 6% — допускают возможность романтических чувств к чат-боту. Эксперты предупреждают, что такая эмоциональная вовлеченность может стать слабым местом в вопросах кибербезопасности.

Популярность нейросетей объясняется их доступностью, круглосуточной готовностью к диалогу и умением поддержать — по данным опроса, 43% пользователей ценят полезные ответы, 29% — постоянную доступность, а 17% — отсутствие осуждения. Но за кажущейся дружелюбностью скрываются технологические особенности: нейросети склонны соглашаться с пользователем, поддакивать и даже укреплять его заблуждения — феномен, который эксперты называют «подхалимством» (sycophancy).

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«Люди могут обсуждать с ИИ личные темы и воспринимать его советы как нечто авторитетное, особенно если нейросеть „соглашается“ с их точкой зрения, — поясняет Владислав Тушканов из „Лаборатории Касперского“. — Но нейросети подвержены так называемым галлюцинациям — выдаче недостоверной информации. Слепое следование таким рекомендациям может привести к серьезным последствиям».

Тем не менее ИИ можно использовать с пользой — особенно как инструмент развития soft skills. По словам главы MWS AI Дениса Филиппова, нейросети уже сегодня помогают людям тренировать сложные разговоры, например как корректно попросить о повышении или дать коллеге обратную связь. Главное — не заменять технологии реальным общением, а использовать их как вспомогательный инструмент.

Эксперты напоминают: нельзя делиться с нейросетями личной и конфиденциальной информацией, всегда стоит перепроверять полученные советы, использовать официальные приложения и защитные решения от фишинга и вредоносного ПО.