Два новых исследования рассмотрели здоровое старение с разных сторон. У людей, чьи родители дожили до 100 лет, оказались ниже риски смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Анализ геномов летучих мышей, в свою очередь, указал на возможную связь долголетия с противораковой и противовирусной защитой.

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Исследователи объединили данные 4030 человек из трех долгосрочных проектов — LonGenity, New England Centenarian Study и UK Biobank. У 2319 участников хотя бы один из родителей дожил до 100 лет; остальных включили в контрольные группы без такого семейного долголетия.

В объединенном анализе скорректированный относительный риск смерти у потомков долгожителей оказался на 42% ниже, сердечно-сосудистых заболеваний — на 33% ниже, а гипертонии — на 32% ниже, чем в контрольных группах. Статистически значимой связи между долголетием родителей и риском рака исследователи при этом не обнаружили.

По оценке статистических моделей, возраст наступления некоторых событий у потомков долгожителей был сдвинут на более поздний срок: смерти — примерно на 3,1 года, а гипертонии — на 5,2 года. Это расчетная разница между группами, а не утверждение, что каждый участник прожил ровно на три года дольше.

При этом результаты не подтверждают существование единственного «гена долголетия» и не показывают, почему именно потомки долгожителей получили преимущество. Исследование было наблюдательным, часть сведений о здоровье и образе жизни участники сообщали сами, а большинство из них были белыми. Поэтому работа выявляет устойчивые статистические связи, но не устанавливает их причину и не позволяет автоматически переносить выводы на все группы населения.

Гены или образ жизни? Вероятно, роль играют оба фактора

Одно из возможных объяснений — наследуемые генетические особенности, связанные с более здоровым старением и устойчивостью к возрастным заболеваниям. Однако родственников объединяют не только гены, но и семейная среда: питание, физическая активность, отношение к курению и алкоголю, социально-экономические условия и другие факторы, способные влиять на здоровье.

Связь с более низкими рисками сохранялась и после учета доступных данных о курении, алкоголе, физической активности, питании и социально-экономическом положении. Но часть этих сведений была основана на самоотчетах, а данных о некоторых ранних воздействиях, включая питание в детстве, у исследователей не было. Поэтому полностью разделить влияние наследственности и среды пока невозможно; авторы предлагают дальше изучать генетические, средовые и зависящие от пола механизмы семейного долголетия.

Чему долголетие летучих мышей может научить людей

В другой работе, опубликованной в Nature, исследователи собрали почти полные геномы восьми близкородственных видов летучих мышей рода Myotis и получили первичные клеточные культуры для экспериментов. Затем они сопоставили эти данные с геномами других млекопитающих, чтобы проследить, как у летучих мышей могли развиваться долголетие, устойчивость к раку и особенности противовирусной защиты.

Один из самых известных представителей рода — летучая мышь Брандта (Myotis brandtii), для которой в научной литературе указана максимальная продолжительность жизни более 40 лет. Это выдающийся показатель для животного массой всего несколько граммов: большинство млекопитающих сопоставимого размера живут значительно меньше.

Сравнительный анализ выявил в эволюционных линиях долгоживущих Myotis признаки отбора в генах и биологических путях, связанных с иммунитетом, старением и противораковой защитой. Отдельно исследователи обнаружили необычные изменения в белках, взаимодействующих с вирусами: для ДНК-вирусов чаще встречались признаки положительного отбора, а для РНК-вирусов — изменения числа копий соответствующих генов. Проверить возможную связь этих процессов с долголетием помогли эксперименты на клетках.

В функциональном эксперименте исследователи сосредоточились на клетках малой бурой ночницы Myotis lucifugus — самого долгоживущего из видов, на которых проводили клеточные тесты. Первичные фибробласты кожи обработали неокарциностатином — препаратом, вызывающим двунитевые разрывы ДНК, — и сравнили их реакцию с клетками еще четырех видов летучих мышей.

Через 24 часа клетки Myotis lucifugus сильнее реагировали на повреждение: их жизнеспособность снижалась, а доля клеток, запускавших запрограммированную гибель, росла. После высокой дозы препарата эта реакция оказалась самой выраженной среди пяти исследованных видов. Анализ активности генов также показал усиление процессов остановки клеточного цикла и гибели клеток при одновременном ослаблении ряда путей, связанных с делением и восстановлением ДНК.

Такая реакция может помогать противостоять раку: клетке с тяжелыми повреждениями безопаснее запустить самоуничтожение, чем продолжить делиться и накопить опасные мутации. Авторы отмечают, что повышенная способность устранять поврежденные клетки встречается и у других долгоживущих животных — слонов, голых землекопов и гренландских китов.

Долголетие и иммунитет могут оказаться связаны

После повреждения ДНК среди генов, изменивших активность в клетках Myotis lucifugus, оказалось необычно много тех, чьи белки взаимодействуют с ДНК-вирусами. В этой группе были особенно представлены процессы, связанные с клеточным циклом, старением, работой генов и восстановлением ДНК.

После повреждения ДНК среди генов, изменивших активность в клетках Myotis lucifugus, оказалось необычно много тех, чьи белки взаимодействуют с ДНК-вирусами. В этой группе были особенно представлены процессы, связанные с клеточным циклом, старением, работой генов и восстановлением ДНК.

Исследование действительно выявило у летучих мышей необычные способы адаптации к вирусам. В белках, взаимодействующих с ДНК-вирусами, чаще встречались признаки положительного отбора, тогда как взаимодействие с РНК-вирусами было сильнее связано с изменением числа копий генов. Такая картина отличалась от человеческой и от обнаруженной у других изученных групп млекопитающих.

Поэтому речь идет не просто о «сильном иммунитете», а о сложной системе взаимосвязанных адаптаций. Изменения, возникшие в ходе противостояния вирусам, могли одновременно затронуть клеточную защиту от повреждений и рака — и тем самым повлиять на долголетие. Пока это подкрепленная геномными и клеточными данными эволюционная гипотеза, а не окончательно доказанный механизм.

Что это значит для людей

Две работы рассматривают долголетие на разных уровнях и не складываются в один доказанный механизм. Исследование людей выявило семейную связь со здоровым старением, но не разделило наследственность и среду. Работа с летучими мышами показала возможные эволюционные связи между иммунитетом, противораковой защитой и продолжительностью жизни, однако не проверяла, действуют ли те же механизмы у человека.

Семейная история действительно может быть связана с определенным преимуществом, но не определяет будущее человека. Даже если один из родителей дожил до 100 лет, это не гарантирует, что его дети также станут долгожителями или полностью избегут возрастных заболеваний.

Верно и обратное. Отсутствие столетних долгожителей среди близких родственников не означает, что человек обязательно будет стареть быстрее или столкнется с тяжелыми заболеваниями в пожилом возрасте. Исследование описывает различия между группами, а не предсказывает судьбу конкретного участника.

Механизмы здорового старения пока изучены лишь частично. Потомки столетних долгожителей могут стать моделью для поиска наследственных и средовых факторов, связанных с устойчивостью к возрастным заболеваниям. Летучие мыши интересны с другой стороны: их геномы позволяют проследить, как в ходе эволюции могли одновременно меняться противовирусная защита, реакция на повреждение клеток и сопротивляемость раку.

Такие исследования могут подсказать новые направления для изучения здорового старения и потенциальные биологические мишени для будущих разработок. Но до практического применения еще далеко: механизмы, обнаруженные у летучих мышей, предстоит проверить в других моделях и человеческих клетках, а возможные способы воздействия — отдельно оценить на эффективность и безопасность.

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