Люксовые отели Москвы впервые за несколько лет начали снижать цены. По данным Commonwealth Partnership (CMWP), средняя стоимость номера в сегменте luxury по итогам первого квартала 2026 года составила 28,6 тыс. руб. против 29,5 тыс. руб. годом ранее. Снижение, хоть и небольшое, на 3% стало первым для января—марта за последние годы.

Вид на отель Four Seasons Hotel Moscow на Манежной площади в Москве. Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Коррекцию подтверждают и другие консультанты. Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers в Петербурге Игорь Кокорев оценил падение среднего тарифа в 2,7% — с 17,9 тыс. до 17,4 тыс. руб. По его словам, такой результат рынок не показывал с 2022 года.

Основной удар пришелся по спросу со стороны иностранцев, прежде всего гостей из стран Персидского залива. Именно туристы из ОАЭ и Саудовской Аравии в 2024–2025 годах стали одним из ключевых источников загрузки для дорогих московских гостиниц: они выбирали центральные пятизвездочные объекты, приезжали на короткие поездки и активно тратили деньги в ресторанах и люкс-ретейле.

В 2025 году Саудовская Аравия впервые заняла второе место по числу туристов в Россию — почти 75 тыс. поездок, а ОАЭ вошли в первую шестерку с более чем 59 тыс. визитов. Туроператоры отмечали, что поток из Саудовской Аравии вырос почти в 15 раз к допандемийному уровню.

Однако в начале 2026 года этот поток заметно ослаб. На поездки повлияла нестабильность на Ближнем Востоке, рост осторожности у путешественников и перераспределение спроса внутри самого региона. Часть туристов предпочла отложить дальние маршруты, часть переключилась на отдых в ОАЭ и Саудовской Аравии, где власти активно наращивают внутренний туризм и гостиничное предложение. Агентство Reuters еще в ноябре писало, что Эр-Рияд делает ставку на расширение массового и премиального туризма внутри страны, стремясь удерживать путешественников дома.

Для Москвы это обернулось снижением загрузки в самом дорогом сегменте. По данным Nikoliers, в январе—марте пятизвездочные гостиницы были заполнены на 61,3%, что на 2,6% ниже уровня прошлого года. Генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов со ссылкой на Hotel Advisors оценивает загрузку лакшери-сегмента еще ниже — в 42%, что на 5 процентных пунктов меньше год к году.

Формально въездной туризм в Россию продолжает расти. По данным Росстата, число поездок иностранных граждан в первом квартале увеличилось на 7%. Но прирост обеспечивают в основном страны ближнего зарубежья, тогда как туристы из Европы и Ближнего Востока приезжают реже. Для люксовых гостиниц это критично: их базовый клиент — именно состоятельный зарубежный гость.

Дополнительное давление создает и внутренний рынок. На фоне крепкого рубля часть обеспеченных россиян снова выбирает зарубежные поездки, а после двух лет резкого роста тарифов спрос в Москве начал остывать. CMWP также фиксирует замедление бронирований еще со второго полугодия 2025 года.

При этом предложение в сегменте остается ограниченным. По оценкам консультантов, в Москве работает всего семь-восемь люксовых гостиниц с номерным фондом 1,6–1,8 тыс. номеров. За последние пять лет рынок пополнил только один новый объект — Stella di Mosca. Высокая стоимость строительства, длинная окупаемость и узкая аудитория продолжают сдерживать запуск новых проектов.

