С 1 апреля в России начал действовать новый формат заселения в гостиницы: теперь подтвердить личность можно с помощью цифрового паспорта в приложении «Госуслуги». Однако воспользоваться этим способом получится не везде — решение о переходе на цифровой формат остается за самими отелями, следует из памятки Российского союза туриндустрии.
Ранее процедура заселения требовала обязательного предъявления бумажных документов — паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения или военного билета. Сотрудники гостиниц вручную вносили данные гостей в систему, и альтернатив этому процессу не было.
Что меняется для туристов
Цифровой паспорт становится полноценной альтернативой бумажному документу, но лишь при соблюдении ряда условий. Если отель подключен к системе, гость может пройти регистрацию, предъявив данные в приложении — без передачи физического документа.
Ограничения и альтернативы
Несмотря на удобство, цифровой формат пока не стал универсальным. Гостиницы самостоятельно решают, внедрять ли такую систему. Кроме того, для работы с цифровым паспортом необходима соответствующая техническая инфраструктура: без нее заселение через приложение невозможно.
Параллельно развиваются и другие варианты бесконтактного заселения. В частности, некоторые отели тестируют идентификацию по биометрии — в этом случае подтверждение личности происходит с помощью заранее предоставленных биометрических данных.
Также в пилотном режиме используется заселение через мессенджер MAX. Пока такой способ доступен лишь в отдельных гостиницах и не получил широкого распространения.
На практике главный вывод для путешественников остается прежним: перед заселением стоит заранее уточнить у гостиницы, какие способы идентификации она поддерживает.
Цифровой паспорт уже работает, но пока остается опцией, а не стандартом. Бумажные документы, как и прежде, принимаются повсеместно и остаются самым надежным вариантом.
