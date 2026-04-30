«М.Видео» расширила ассортимент маркетплейса, запустив категорию товаров повседневного спроса. В нее вошли продукты питания, напитки, снеки и другие FMCG-товары.

На старте продажи сосредоточены на кофе. В категории уже доступно более 200 товаров. С мая этого года компания планирует ускорить расширение ассортимента за счет новых продавцов и добавления смежных категорий — чая, бакалеи и кондитерских изделий.

По словам генерального директора Владислава Бакальчука, запуск FMCG-сегмента направлен на повышение частоты покупок. Продукты и сопутствующие товары формируют регулярный спрос и позволяют чаще возвращать пользователей на платформу.

Логистическая инфраструктура под новую категорию уже готова. Компания использует склады классов A и A+, а партнерам предлагает комиссию 15,5% и эквайринг около 1,5%. До конца июня приемка и хранение товаров останутся бесплатными.

До конца года «М.Видео» рассчитывает существенно расширить предложение, увеличив число продавцов и доведя ассортимент до нескольких тысяч товаров. Новая категория войдет в общую систему акций и персональных предложений.

Запуск продуктов питания продолжает стратегию выхода маркетплейса за пределы электроники. Компания стремится увеличить долю товаров, которые покупают регулярно, а не от случая к случаю.

В марте «М.Видео» уже добавила на маркетплейс категорию одежды и аксессуаров — базовый гардероб и повседневные товары. Это стало одним из первых шагов к мультикатегорийной модели.

В компании рассчитывают, что развитие таких категорий укрепит позиции на рынке электронной коммерции за счет роста частоты покупок и расширения пользовательских сценариев.

