Крупнейший российский ретейлер техники и электроники «М.Видео» готовится к масштабному сокращению сети магазинов. До конца 2026 года компания может закрыть от 20 до 30% торговых точек — это более 380 точек по всей стране. Главная причина — жесткая ценовая конкуренция со стороны маркетплейсов, которые перетягивают покупателей более низкими ценами.

Чтобы избежать финансовых потерь, компания радикально меняет свою стратегию. Офлайн-розница становится менее рентабельной, поэтому ретейлер закрывает неэффективные точки для повышения общей маржинальности бизнеса. Представители сети подчеркивают, что онлайн-платформа растет уже семь месяцев подряд и компенсирует тем самым спад офлайн-продаж.

Трансформацию бизнеса возглавил бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, занявший пост генерального директора компании в марте 2026 года. Практически сразу после его назначения каталог товаров заметно расширился: теперь на сайте ретейлера, который долгое врем ассоциировался исключительно с гаджетами и бытовой техникой, продаются куртки, обувь и сумки.

Смена формата потребовала серьезной перестройки логистической инфраструктуры. Вместо содержания дорогих собственных магазинов компания делает ставку на партнерские пункты выдачи. Ретейлер запустил доставку через СДЭК в 4500 населенных пунктов и интегрировался с «Яндекс Доставкой», получив доступ к 15 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» в 60 регионах России, чтобы работать в малых и удаленных города с минимальными операционными затратами.

Закрывать офлайн-точки вынуждены не только магазины техники. Ранее стало известно, что компания Gloria Jeans планирует к концу 2026 года закрыть 150 офлайн-магазинов — на сегодняшний день компания управляет более 600 торговыми точками в России и СНГ. По прогнозам экспертов, в 2026 году в стране может закрыться более 1 тыс. магазинов одежды и обуви — примерно 15% от общего числа.

