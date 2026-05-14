«М.Видео» продолжает превращать свой маркетплейс из площадки по продаже электроники в мультикатегорийный сервис. Новым направлением стали товары для домашних животных.

В новой категории представлено около 3 тыс. товаров для кошек, собак, птиц, рыб и грызунов. В ассортимент вошли корма, лакомства, наполнители, лежаки, миски, игрушки, переноски, клетки и товары для ухода за питомцами.

Отдельную часть ассортимента составляют устройства для содержания питомцев. Среди них — автоматические кормушки и поилки, «умные» туалеты, трекеры и техника для груминга. В продаже также появились сезонные товары — одежда и аксессуары для животных. Цены начинаются от 261 руб. и в зависимости от категории превышают 54 тыс. руб.

Директор по развитию маркетплейса «М.Видео» Карен Ашрафян заявил, что компания продолжает расширять ассортимент за пределы электроники и бытовой техники. По его словам, запуск товаров для животных стал частью стратегии по превращению маркетплейса в универсальную площадку для повседневных покупок.

Параллельно компания отчиталась об ускорении роста маркетплейса. По итогам апреля 2026 года оборот площадки достиг 3,5 млрд руб. — это более чем в пять раз выше показателя годичной давности.

Гендиректор компании Владислав Бакальчук отметил, что рост маркетплейса обеспечивают уже не только традиционные категории электроники. Среди драйверов — товары для дома, ремонта, спорта, мебели, автотовары и продукты питания. По его словам, компания рассчитывает изменить восприятие площадки и сделать ее сервисом для регулярных покупок, а не только для техники.

Самый заметный рост в апреле показали товары для сада и дачи: их оборот увеличился почти в 10 раз год к году. Продажи цифровой техники и товаров для хобби выросли почти в девять раз, электроники — более чем в семь раз, сантехники — почти в семь раз, товаров для спорта — почти в шесть раз. Автотовары, строительные товары и товары для дома прибавили около пяти раз.

По сравнению с мартом быстрее всего росли сезонные категории. Продажи товаров для сада и дачи увеличились на 117%, товаров для хобби — на 45%, автотоваров — на 42%, цифровой техники — на 39%, товаров для развлечений — на 33%, детских товаров — на 29%, сантехники — на 21%.

Компания связывает рост с расширением ассортимента и подключением новых продавцов. В «М.Видео» рассчитывают, что мультикатегорийная модель позволит маркетплейсу конкурировать за повседневный потребительский спрос за пределами рынка электроники.

