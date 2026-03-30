Торговая сеть «М.Видео» направила заявление в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить действия маркетплейса Wildberries. Поводом стало то, что с 13 марта платформа без объяснений прекратила применять к товарам ретейлера механизм «Скидка WB» — дополнительный дисконт, который маркетплейс предоставляет покупателям за счет собственной комиссии. Об этом «Инку» сообщила пресс-служба «М.Видео».

nsys-group-3rcvlwLoYtU-unsplash

Механизм работает как форма совместного субсидирования цены: платформа снижает стоимость товара для покупателя, уменьшая при этом свою долю в сделке. В отдельных случаях размер такой скидки достигает 30%. По словам представителей сети, инструмент является одним из ключевых факторов ценовой конкурентоспособности на платформе.

После 13 марта продажи «М.Видео» на Wildberries заметно упали. При этом к товарам других продавцов, включая прямых конкурентов ретейлера, скидка по-прежнему применяется. Попытки компании урегулировать ситуацию в рабочем порядке результата не дали — менеджмент маркетплейса на обращения не отреагировал.

В «М.Видео» настаивают: избирательное применение «Скидки WB» фактически означает, что платформа самостоятельно решает, у кого из продавцов будет ценовое преимущество — без какого-либо участия самих продавцов. По мнению компании, подобная практика может нарушать статьи 10 и 10.1 закона «О защите конкуренции», запрещающие дискриминационные условия и ограничение конкуренции на цифровых платформах.

В пресс-службе РВБ (юридическое лицо Wildberries & Russ) сообщили, что ни сама жалоба, ни запрос со стороны ФАС в компанию пока не поступали. При поступлении все пояснения будут предоставлены в установленном порядке. Взаимодействие с партнерами, добавили там, — предмет двусторонних отношений.

На фоне этого конфликта показательна биографическая деталь: новым генеральным директором «М.Видео» в марте 2026 года был назначен Владислав Бакальчук — сооснователь Wildberries и бывший супруг основательницы маркетплейса Татьяны Ким.

ФАС ранее уже выносила предупреждения маркетплейсам за непрозрачные механизмы автоматических акций. Исход нынешней проверки, если она состоится, может стать прецедентом для регулирования скидочных инструментов на цифровых платформах.

