«М.Видео» запустила аренду восстановленной электроники и бытовой техники в партнерстве с сервисом Pauri. Ретейлер рассчитывает получить дополнительный источник дохода на фоне растущего спроса на прокат, однако финансовый результат проекта будет зависеть от того, насколько часто клиенты будут пользоваться техникой и удастся ли компании покрыть расходы на ее обслуживание.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В аренду предлагают ноутбуки, смартфоны, планшеты, игровые приставки, акустические системы и пылесосы. «М.Видео» предоставляет оборудование, а Pauri отвечает за оформление заказов и обслуживание клиентов. Сервис заработал во второй половине октября 2026 года: сейчас арендовать технику можно на сайте ретейлера. В дальнейшем партнеры планируют оценить возможность открытия пунктов выдачи площадью 15–20 кв. м.

Выход «М.Видео» на этот рынок происходит на фоне расширения прокатного бизнеса в России. По данным совместного исследования «Авито» и банка «Точка», в октябре 2026 года в стране насчитывалось 9154 предпринимателя, специализирующихся на аренде вещей. С ноября прошлого года их число выросло на 13,1%. Быстрее всего увеличивалось количество компаний, сдающих в аренду товары для спорта и отдыха, — на 15,3%, до 5203. Число предпринимателей в сегменте аренды мебели и бытовых приборов выросло на 12,1%, до 213.

Отдельно растет рынок аренды электроники и бытовой техники. По оценке «Авито», в 2025 году его объем составил 9 млрд руб., а к 2030 году может достичь 16 млрд руб. В III квартале 2026 года просмотры объявлений об аренде компьютеров, игровых приставок и других устройств на платформе увеличились на 42% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении число просмотров объявлений об аренде электроники выросло более чем вдвое.

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Интерес к прокату поддерживает стремление потребителей экономить на крупных покупках, считают эксперты. Аренда позволяет пользоваться дорогой техникой, которая нужна лишь время от времени, не оплачивая ее полную стоимость. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наиболее перспективны в этом отношении моющие пылесосы, пароочистители, роботы для мытья окон, проекторы и VR-устройства. Для смартфонов, которыми обычно пользуются ежедневно, преимущества аренды менее очевидны: клиенту приходится сопоставлять платежи с ценой покупки и возможностью перепродать устройство.

Однако рост числа прокатных компаний не гарантирует высокой доходности. По данным исследования «Авито» и «Точки», средние обороты бизнеса в сфере аренды с начала 2026 года снизились на 5,1%. Предпринимателям приходится заранее закупать имущество, а затем обеспечивать его загрузку. Расходы на доставку, ремонт, чистку и хранение, сезонность спроса и простои могут заметно уменьшать прибыль.

Для «М.Видео» эта проблема особенно существенна: в отличие от продажи, аренда приносит выручку постепенно, а техника продолжает изнашиваться и терять стоимость. По оценке директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, при масштабировании парка и высокой загрузке оборудования проект может обеспечить дополнительный оборот в 1 млрд руб. в год. Один и тот же товар компания сможет сначала сдавать в аренду, а затем продать, получив доход от него дважды. Но при низком спросе затраты на обслуживание и простой могут свести экономический эффект к минимуму.

Аренда станет для «М.Видео» новым направлением в сервисном бизнесе «М.Мастер». При этом ретейлер пока не оценивает возможный вклад проекта в финансовые результаты. По итогам первого полугодия 2026 года общая выручка группы составила 108,2 млрд руб., а чистый убыток — 36 млрд руб. Поэтому значение нового направления будет зависеть не только от роста рынка, но и от того, сможет ли компания обеспечить достаточную оборачиваемость восстановленной техники.

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