«М.Видео» расширила ассортимент своего маркетплейса за пределы электроники и бытовой техники и запустила бьюти-категорию. Теперь на площадке доступны косметика, парфюмерия и товары для ежедневного ухода.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В новый раздел вошли базовые средства гигиены, косметика для лица, тела и волос, товары для ухода за детьми, а также мужская и женская парфюмерия.

Новый раздел расширяет маркетплейс «М.Видео» за пределы техники. Раньше бьюти-категория у ретейлера в основном была представлена приборами для ухода — фенами, выпрямителями, триммерами и другими устройствами. Теперь к ним добавились косметика, парфюмерия и товары для ежедневного ухода.

В компании рассчитывают постепенно усиливать присутствие в бьюти-сегменте. На первом этапе «М.Видео» делает акцент на базовом наборе товаров и работе с крупными поставщиками. Дальше ассортимент планируют расширять за счет новых брендов и разных ценовых сегментов, включая премиальные позиции.

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Покупателям уже доступны товары из нескольких сегментов — масс-маркет, профессиональная косметика, аптечные линейки и популярные азиатские бренды. В каталоге есть очищающие средства, кремы, сыворотки, продукты для увлажнения кожи, уход за волосами и парфюмерия.

Категория рассчитана как на регулярные покупки, так и на более специализированный уход. На площадке можно выбрать базовые повседневные средства и продукты под конкретные задачи — от ухода за волосами до средств для лица и тела.

В компании считают, что новое направление поможет увеличить частоту покупок и сделать маркетплейс более универсальным для клиентов. Для «М.Видео» это особенно важно: электронику покупают реже, чем товары повседневного спроса, а бьюти-категория может возвращать пользователя на площадку чаще. Расширение за пределы электроники укладывается в общую стратегию крупных онлайн-ретейлеров, которые собирают в одном сервисе все больше потребительских категорий.

По мере развития проекта «М.Видео» будет пополнять список товаров и партнеров. В компании рассчитывают, что бьюти-направление станет дополнительным драйвером роста маркетплейса наряду с традиционными категориями техники и электроники.

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