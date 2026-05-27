«М.Видео» начала развивать сеть партнерских пунктов выдачи заказов и открыла прием заявок от предпринимателей через платформу open.mvideo.ru. Компания предлагает бизнесу в разных регионах подключаться к ее логистике и запускать точки выдачи заказов под брендом ретейлера.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Проект расширит действующую модель доставки за счет внешних партнеров. Речь идет о сети ПВЗ, которые будут работать в системе «М.Видео» и использовать инфраструктуру ретейлера, включая программное обеспечение, брендирование и операционные процессы.

В компании связывают новую схему с развитием омниканальной модели, где онлайн-заказы, розничные магазины и партнерская логистика работают вместе. Ранее «М.Видео» уже использовала сторонние каналы выдачи, включая постаматы и партнерские точки других сервисов доставки.

Новый формат рассчитан на быстрое подключение партнеров. Открыть пункт выдачи можно на базе уже действующего помещения площадью от 20 кв. м. По заявлению компании, существенных вложений в запуск не потребуется, поскольку часть организационных и технических процессов берет на себя платформа.

Для работы партнерских ПВЗ «М.Видео» разработала отдельное программное решение. Оно подключает точку к системе обработки заказов ретейлера и, по заявлению компании, позволяет управлять выдачей без сложного обучения персонала.

Компания рассчитывает, что партнерская сеть увеличит плотность точек выдачи и сократит сроки получения заказов в крупных городах и небольших населенных пунктах.

Подать заявку на участие в проекте можно через сайт open.mvideo.ru, где предпринимателям доступна информация о подключении и требованиях к партнерским ПВЗ.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.