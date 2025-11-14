В третьем квартале 2025 года сегмент моды стал абсолютным лидером по количеству закрывшихся точек в московских торговых центрах. Согласно исследованию CORE.XP, каждое второе закрытие пришлось на магазины одежды, обуви и аксессуаров — их доля достигла 50%, увеличившись на 12 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, пишут «Ведомости».

Freepik

Для сравнения, следующая категория — общественное питание — составила лишь 10,5% от общего числа закрытий.

Общероссийская статистика NF Group демонстрирует схожую картину: 45% всех закрытых магазинов в ТЦ страны принадлежали фэшн-ритейлу. Однако здесь наблюдается положительная динамика — показатель снизился на 9 п.п. относительно второго квартала.

Как отмечает Евгения Хакбердиева из NF Group, это может свидетельствовать о завершении основной волны оптимизации и переходе ретейлеров к более сбалансированной стратегии.

Эксперты подчеркивают, что массовые закрытия связаны не с кризисом, а с осознанной перестройкой бизнес-моделей. Ретейлеры сворачивают экспериментальные форматы, избавляются от нерентабельных локаций и концентрируются на развитии онлайн-каналов и ключевых офлайн-точек. Всего с начала года в российских ТЦ закрылось более 320 магазинов.

Текущая ситуация отражает глобальную трансформацию фэшн-индустрии, где гибридная модель, сочетающая цифровые продажи и селективные офлайн-пространства, постепенно вытесняет традиционное физическое присутствие.