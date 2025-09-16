Онлайн-сервис бронирования туров Onlinetours представил новый продукт — «Тур для зумера». Родителям предлагается отправить детей и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет в деревню Бабенки, где участников познакомят с жизнью без интернета и приучат к физическому труду. Подробности — в распоряжении «Инка».

Laura Ohlman, Unsplash

Стоимость «Тура для зумера» составляет 19 900 руб. В эту сумму входит семидневное проживание в деревне Бабенки (Московская область, 32 км от МКАД), вдали от городской суеты. Программа построена таким образом, чтобы по завершении поездки подросток или молодой человек вернулся домой более самостоятельным и взрослым.

Программа тура включает колку дров, обучение пользованию колодцем, замену лампочек, чистку овощей, работу в огороде и другие физические занятия. Подъем ежедневно в 6:00 утра. В качестве досуга предусмотрены прогулки по лесу и наблюдение за звездным небом. В цену входит трехразовое питание, приготовленное местными бабушками из продуктов с огорода. Чтобы участники не испугались идеи такого отдыха, Onlinetours запустила ознакомительный сайт на зумерском сленге с отсылками к популярным мемам.

Первый «Тур для зумера» запланирован на 2026 год. Сейчас компания принимает заявки от родителей, при этом количество мест для участников ограничено.