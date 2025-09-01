Число бронирований санаториев в России увеличилось в этом году на 22%, а средний чек достиг 20,5 тыс. руб. — все больше туристов отдают предпочтение отдыху с пользой для здоровья, посчитали в »ЮMoney» и «Суточно.ру».

Jaspinder Singh, Unsplash

Август 2025 года стал рекордным месяцем для российских оздоровительных курортов. По данным исследования, выросло не только количество бронирований, но и общий оборот — на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 20,5 тыс. руб., что на 13% превышает показатели 2024 года.

При этом оздоровительный туризм на Юге России показывает более скромные результаты — рост составляет всего 7–8%. Эксперты отмечают, что предложение в этом сегменте продолжает значительно опережать спрос. Несмотря на это, Крым и Краснодарский край сохраняют лидерство на рынке благодаря широкому спектру специализированных медицинских услуг.

Так, в Саках традиционно востребованы программы лечения опорно-двигательного аппарата, а в Евпатории — терапия лор-заболеваний. Специалисты подчеркивают, что сегодня классический санаторно-курортный отдых в России постепенно трансформируется в полноценный медицинский туризм, ориентированный не только на отдых, но и на целенаправленное восстановление здоровья.

В мае бронирования санаториев на лето уже выросло на 44% по сравнению с прошлым годом, следовало из результатов анализа заказов сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Лидером по популярности тогда стал курорт Армхи в Ингушетии с 23,1% бронирований и средней стоимостью номера 5,5 тыс. руб. за ночь. На втором месте Кисловодск (15,4%, 12 тыс. руб.), на третьем — Евпатория (11,5%, 12 тыс. руб.).