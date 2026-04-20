В мае 2026 года россияне будут работать в «разорванном» графике — без шестидневок, но с длинными выходными в начале и середине месяца. Для бизнеса это означает не столько отдых, сколько необходимость заранее перестроить операционные процессы, графики смен и фонд оплаты труда. «Инк» собрал, какой будет план работы и что важно учесть.

Согласно производственному календарю, нерабочими праздничными днями остаются Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). За счет переносов вокруг них формируются длинные выходные, а рабочие недели в мае оказываются укороченными.

В отличие от прошлых лет, в 2026 году майские праздники обходятся без шестидневной рабочей недели. Переносы выходных с других месяцев не требуют делать субботу рабочей, поэтому нагрузка распределяется более равномерно. Но сами майские недели становятся «рваными».

Для компаний с непрерывными процессами, например ретейла, логистики, производства и общепита, это означает необходимость работать в обычном режиме, но с учетом праздничных надбавок. В такие периоды возрастает нагрузка на персонал и увеличивается стоимость смен.

С точки зрения трудового законодательства работа в официальные праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным. Это касается прежде всего 1 и 9 мая. Если штатный сотрудник выходит в обычный выходной, оплата также производится минимум в двойном размере или предоставляется отгул.

Дополнительно работодателям стоит учитывать предпраздничные дни: рабочее время в них сокращается на один час. Это влияет на сменные графики и может требовать дополнительной координации команд.

С точки зрения экономики бизнеса майские праздники традиционно означают перераспределение выручки. В офлайн-ретейле и общепите спрос часто смещается в сторону праздничных дней и длинных выходных, тогда как B2B-сегмент и сервисные компании могут сталкиваться с просадкой активности и задержками в принятии решений.

В итоге для бизнеса майские не похожи на отдых или хотя бы паузу. Это управленческий челлендж: нужно удержать операционную стабильность, правильно рассчитать доплаты и адаптироваться к волатильному спросу, не теряя выручку.

