Россияне уже в марте активно бронируют поездки на майские праздники и летний сезон, при этом готовы тратить на короткий отдых больше, чем год назад. Одновременно с ростом спроса усиливаются и проблемы с качеством размещения — число жалоб на условия проживания в популярных туристических городах растет.

По данным совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», результаты которого есть у «Инка», этой весной короткое путешествие планирует каждый пятый россиянин (20%) из 3.2 тыс. опрошенных, а 16% совершают такие поездки регулярно. Почти половина респондентов (49%) готовы потратить на поездку более 30 тыс. руб. на человека, что указывает на постепенное удорожание внутреннего туризма — годом ранее максимум был 28 тыс. руб.

Россияне готовы жертвовать комфортом ради поездки: 73% согласны проводить в дороге более пяти часов. Среди популярных направлений лидируют Москва и Подмосковье (18%), Санкт-Петербург (16%), а также Калининград и Сочи (по 10%). Основными целями поездок остаются отдых на природе (58%) и посещение достопримечательностей (57%), а также гастротуризм и культурные программы.

Рост интереса подтверждают и данные бронирований. По данным сервиса «Отелло», которыми он поделился с «Инком», на майские праздники 2026 года чаще всего выбирают Санкт-Петербург — на него приходится 12% всех ранних бронирований. В числе популярных направлений также Краснодарский край и Республика Татарстан. Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия.

На фоне увеличения потока туристов растет нагрузка на инфраструктуру размещения — и это уже отражается на качестве сервиса. По данным исследования ассоциации «Росизол» и Ассоциации малых отелей и хостелов, предоставленным «Инку», количество жалоб на шум в отелях и апартаментах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в 2025 году выросло на 40–50% по сравнению с предыдущим годом.

Речь идет о наиболее массовых туристических направлениях, где рост внутреннего туризма оказался особенно заметным. Увеличение числа гостей, высокая плотность заселения и активное использование апартаментов в жилых домах усиливают конфликт между туристическим потоком и комфортом проживания.

Для бизнеса это означает, что рынок коротких поездок продолжает расти и становится более платежеспособным, однако конкуренция смещается в сторону качества сервиса. На фоне роста цен и ожиданий пользователей любые проблемы — от шума до уровня обслуживания — напрямую влияют на повторные бронирования и репутацию.

В этих условиях прибыль получат те игроки, которые смогут не только привлечь поток клиентов в высокий сезон, но и обеспечить стабильный пользовательский опыт. Для отелей и сервисов бронирования это означает необходимость инвестировать не только в маркетинг, но и в операционные процессы — от управления загрузкой до контроля качества размещения.

