В начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке на новостройки вновь выросла. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас она составляет 25,45%. Несмотря на это, в некоторых банках ставки могут быть вдвое выше. Максимальный уровень уже достиг 43%, сообщает «РБК-Недвижимость».

Из-за того что банки определяют ставку для каждого клиента индивидуально, в реальности заплатить по кредиту придется ощутимо больше. Причина в том, что окончательные расходы зависят не от средней ставки, а от полной стоимости кредита. Максимальный уровень ставок по данным двадцати крупнейших банков достиг 43,2%.

Среди крупнейших по объемам ипотечного кредитования банков наибольшая величина максимальной полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) на начало ноября зафиксирована в «Совкомбанке» — 43,2%, «ВТБ» — 37,1% и Сбербанке — 31,3%. Максимальный размер полной стоимости кредита в «Т-Банке», Московском кредитном банке (МКБ), банке «Абсолют» и «Газпромбанке» также выше 30%.

Самая низкая максимально возможная ПСК отмечена в банках «Кубань Кредит» (около 26,2%), «Санкт-Петербург» (около 27,9%) и «Дом.РФ» (почти 29%).

Исходя из данных аналитики, максимальный размер полной стоимости ипотечных кредитов в разных банках отличается в 1,6 раза, и составляет от 26,2% до 43,2%.

Самые низкие возможные минимальные размеры ПСК зафиксированы в «Совкомбанке» (около 21,5%), «Транскапиталбанке» (21,6%) и «Т-Банке» (22%).

Ранее сообщалось, что при условии сохранения ипотечных ставок на текущем уровне на неопределенный срок, суммарные расходы по кредиту могут более чем в пять раз превысить стоимость однокомнатной квартиры в столице. По данным 20 крупнейших банков, за 2024 год ипотечные ставки увеличились на 4,56 п. п. — до средних 25,4% годовых.