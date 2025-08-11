Малайзийская компания Zetrix 12 августа представит чат-бот NurAI, предлагающий пользователям рекомендации по различным вопросам на основе шариата и исламских ценностей: от питания до юридических консультаций. Об этом сообщает Bloomberg.

Unspash

Модель создана с использованием открытого исходного кода от китайской DeepSeek и ориентирована на аудиторию около 2 млрд мусульман. Разработка NurAI опирается на архитектуру Mixture of Experts, впервые популяризированную DeepSeek V3, которая распределяет запросы между специализированными модулями для ускорения обработки и снижения затрат на вычисления.

В ближайшие месяцы чатбот дополнят ИИ-аватарами исламских ученых, которые будут давать советы по образу жизни, здоровью и финансовым услугам. Ответы модели основаны на шариате — системе исламских законов, регулирующих аспекты от приготовления пищи до банковских операций. Модель поддерживает малайский, индонезийский, арабский и английский языки.

Глава отдела ИИ-разработки Zetrix AI Фадзли Шах отметил, что разработка предлагает альтернативу западным и китайским моделям для мусульманских сообществ.

В Малайзии ведется работа по интеграции ИИ в систему шариатских судов для автоматизации административных задач, включая сканирование древних манускриптов для обучения. Zetrix также планирует расширить NurAI на другие страны с преобладанием мусульманского населения в Ближнем Востоке и Африке, адаптируя модель под локальные данные.

Первоначально чатбот будет доступен в бесплатной версии с ограничениями, а также в платных подписках от $5 до $50 в месяц. Хотя подобные системы, например Ask AiDeen и Anakin, уже существуют, NurAI позиционируется как всесторонняя большая языковая модель, сформированная под надзором совета исламских ученых из Малайзии, Индонезии, Брунея и других стран.