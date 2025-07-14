Китайский стартап Moonshot AI запустил Kimi-K2 — новую большую языковую модель с открытыми весами, которая призвана составить конкуренцию ведущим проприетарным моделям, таким как Claude Sonnet 4 и GPT-4.1. Сообщается, что эта новая нейросеть может приковать к себе такое же внимание американских ИИ-компаний, как DeepSeek-V3, дебютировавший в январе 2025 года.

Moonshot AI

Основная проблема в мире ИИ — доминирование закрытых моделей, что ограничивает доступ к передовым технологиям для исследователей и независимых разработчиков. Kimi-K2, как и многие другие китайские модели, имеет открытый исходный код, что позволяет модифицировать нейросеть и использовать ее для собственных продуктов.

Это модель типа «смесь экспертов» с огромным общим числом параметров — 1 трлн, из которых 32 млрд активируются при каждом запросе. Модель показывает высокие результаты на стандартных тестах, особенно в задачах, связанных с программированием и логикой, часто опережая конкурентов даже без специального модуля для рассуждений.

Например, в тесте SWE-bench, который проверяет способность ИИ находить и исправлять реальные ошибки в коде, Kimi-K2 набрала 65,8% — немного меньше Claude Sonnet 4, но заметно выше GPT-4.1 (54,6%). Модель также лидирует в тестах LiveCodeBench и OJBench. Это говорит о ее высокой эффективности в практических задачах.

Особое внимание разработчики уделили агентным возможностям модели. Kimi-K2 специально обучалась для использования внешних инструментов, генерации и отладки кода, а также выполнения сложных многоступенчатых задач. В одной из демонстраций модель самостоятельно проанализировала данные о зарплатах, провела статистическую оценку и создала интерактивную веб-страницу.

Moonshot AI, основанная в 2023 году, делает серьезную заявку на лидерство в сегменте открытых ИИ-моделей. Предоставляя модель через API и для локального запуска, компания строит вокруг себя мощную экосистему. Лицензия на использование очень гибкая, что будет способствовать быстрому распространению технологии и укреплению позиций Kimi-K2 как одной из ведущих открытых моделей.