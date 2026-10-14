Литовская группа Source за первое полугодие 2026 года примерно в десять раз увеличила мощности по обработке интернет-данных из-за резкого роста спроса со стороны разработчиков искусственного интеллекта. 13 октября она объединила под своим управлением Oxylabs и еще четыре компании, сообщает Bloomberg. Летом Oxylabs стала шестым технологическим «единорогом» Литвы: после сделки с инвестором компанию оценили в $3,6 млрд.

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Гендиректор Source Витаутас Савицкас, возглавивший бизнес в этом году, рассказал Bloomberg, что инфраструктурой группы для сбора данных пользуются восемь из десяти крупнейших разработчиков больших языковых моделей. Их названия он не раскрыл, сославшись на соглашения о конфиденциальности. По словам Савицкаса, с таким всплеском спроса компания еще не сталкивалась. Сейчас ее системы ежедневно обрабатывают петабайты данных.

История Source началась с Oxylabs, основанной в 2015 году и специализирующейся на автоматизированном сборе данных с сайтов. Среди ее клиентов были компании из списка Fortune 500, работающие в электронной коммерции, туризме и кибербезопасности. Со временем бизнес вырос далеко за пределы первоначальной компании: сейчас сервисами группы пользуются около 350 тыс. технологических команд по всему миру — от небольших стартапов с пятью сотрудниками до корпораций, в которых работают 10 тыс. человек.

Годовая регулярная выручка группы (ARR) достигла примерно $350 млн, причем около половины этой суммы приходится на американский рынок. При этом Oxylabs продолжит работать под собственным брендом, несмотря на объединение компаний в Source. Сейчас в группе около 800 сотрудников, в том числе более 350 разработчиков и инженеров. Чтобы справиться с растущей нагрузкой на технологическую инфраструктуру, компании пришлось нанять несколько сотен новых специалистов.

Теперь Source готовит новый сервис для ИИ-агентов, который объединит существующие инструменты сбора данных через единый API. Он будет использовать собственный поисковый индекс интернета и позволит ИИ-агентам быстро находить актуальную информацию на общедоступных сайтах. Разработкой продукта занимались около 100 инженеров и программистов компании. Сейчас сервис проходит раннее бета-тестирование, а его запуск запланирован на ближайшие недели.

По словам Савицкаса, ИИ-моделям необходим доступ к максимально свежим данным, чтобы давать обоснованные ответы и реже допускать галлюцинации — ошибки, при которых искусственный интеллект выдает вымышленные сведения за достоверные. При этом стремительный рост бизнеса создает собственные трудности: глава Source признался, что постоянно чувствует отставание от спроса, и это вызывает у него тревогу. Штаб-квартира группы расположена в технологическом кампусе Cyber City в Вильнюсе, построенном на месте бывшей носочной фабрики. Теперь этот район стал одним из символов превращения Литвы из страны с недорогим производством в технологический центр.

Еще один важный для Source вопрос — будущее открытого интернета и свободного доступа к публичным данным. Савицкас позиционирует группу как защитника открытой сети, но при этом признает право компаний ограничивать доступ к конфиденциальной информации и защищать свою интеллектуальную собственность. По его словам, Source стремится соблюдать эти границы при сборе данных.

Савицкас считает, что ограничения на использование публичных интернет-данных сыграют на руку крупнейшим технологическим корпорациям и осложнят работу компаний, которые создают продукты на основе открытой информации. По его мнению, крупные игроки стремятся сосредоточить контроль над данными в своих руках, фактически монополизировав доступ к ним. В результате, предупреждает глава Source, выгоду получат прежде всего технологические гиганты, тогда как остальная экономика от этого не выиграет.

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